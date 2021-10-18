Гороскоп на 19 октября 2021 года

Гороскоп на 19 октября 2021 года
Фото: Утро.ру
Удача во вторник улыбнется не всем

День полон переживаний. Добиться успехов 19 октября смогут только те, кто умеет контролировать свои эмоции. Важно не вестись на провокации и не совершать необдуманные поступки.

Овен

Овнов ждет неблагоприятный день. Велик риск стать участником серьезного конфликта. Многие представители этого знака зодиака столкнутся с апатией и профессиональным выгоранием. Отложите важные дела на потом и займитесь тем, что приносит вам истинное удовольствие.

Телец

Во вторник Тельцам желательно взяться за реализацию старых планов. Не стоит копить дела, а то рано или поздно перед вами возникнет целый "ком проблем". Вполне возможно, что кто-то захочет выбить вас из колеи. Будьте внимательны и осторожны.

Близнецы

В этот день вокруг Близнецов будут распространяться неприятные слухи. Вы склонны принимать все близко к сердцу, что сильно сказывается на продуктивности. Не стоит прибегать ко лжи, в противном случае ваша репутация окажется под ударом.

Рак

Звезды предупреждают – в голове Раков 19.10.2021 появятся новые интересные идеи, которые захочется реализовать в ближайшее время. Удача будет на вашей стороне, так что не сидите, сложа руки. У вас появится шанс улучшить отношения с начальством и найти надежных партнеров.

Лев

19 октября – напряженный день для Львов. Мужчины, рожденные под этим знаком зодиака, будут легко выходить из себя. Представительницы прекрасного пола станут заложницами собственной ревности.

Дева

В этот день удача будет на стороне Дев. Даже если на вашем пути встретятся какие-то трудности, вы найдете правильный выход из ситуации. Вы будете полны сил и энергии. Не сидите без дела, иначе упустите шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. 

Весы

Во вторник 19.10. Весам не следует брать деньги в долг. Велик риск, что вы не скоро сможете их вернуть. Лучше подумайте о том, где найти дополнительные источники дохода. И не тратьте накопления на бесполезные вещи, иначе окажетесь в минусе.

Скорпион

День подходит для того, чтобы заняться своим здоровьем. Скорпионам ни в коем случае нельзя закрывать глаза на старые недуги. Следите за своим питанием – частые походы в рестораны быстрого питания негативно скажутся на состоянии желудка.

Стрелец

19.10.21 Стрельцам нежелательно показывать свои чувства окружающим. Кто-то обязательно этим воспользуется и попытается вас публично унизить. Прислушивайтесь к собственной интуиции – она точно не обманет.

Козерог

Этот день не подходит для того, чтобы заводить новые знакомства. Вряд ли на пути Козерогов встретятся достойные люди. Не пытайтесь прыгнуть выше головы в рабочем плане – это приведет не к очень хорошим последствиям.

Водолей

Водолеям следует отказаться от физических нагрузок. Во вторник это не принесет никакого положительного результата. Скорее всего, вы почувствуете недомогание. Отложите дела на потом и полноценно отдохните.

Рыбы

Рыб ждет продуктивный день. Большая часть времени уйдет на решение бытовых задач. Если вы давно хотели изменить что-то в своей внешности, то смело отправляйтесь на соответствующие процедуры. 

Ранее астролог Павел Глоба рассказал, кому из знаков зодиака повезет в ноябре. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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