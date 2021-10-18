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Православные чтут 19 октября одного из апостолов Иисуса Христа Фому. В честь него день и получил свое название. На Руси крестьяне совсем завершив работы в поле и огороде, осматривали свой урожай, а также заготовки к зиме.
1. В этот день не стоит лениться, а также поздно вставать с кровати.
2. Разговоры с другими людьми, особенно женщинам, нужно свести к минимуму.
3. На Руси в эту дату никогда не отказывали в помощи нищим. Считалось, что это навлечет беду на семью.
4. Конфликты и ссоры также под запретом.
5. Девушкам не стоит отказываться от занятий рукоделием. Лентяек, по суевериям, ждет беда.
1. Наши предки в этот день обязательно пекли хлеб. Горбушку отдавали тем, кто болен. Люди верили, что так можно исцелиться.
2. Принято в эту дату молиться святому Фоме, благодарить за хороший урожай.
3. Родители знакомили детей, которым исполнилось семь лет, с будущей работой. Девочкам показывали, как ткать. Мальчикам же – огород, а также проводили экскурсию по закромам, где в будущем у сыновей уже со своими женами появлялась своя полка с зимними заготовками.
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