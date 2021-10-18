Расточительство в этот день под запретом

Православные чтут 19 октября одного из апостолов Иисуса Христа Фому. В честь него день и получил свое название. На Руси крестьяне совсем завершив работы в поле и огороде, осматривали свой урожай, а также заготовки к зиме.

Что нельзя делать в день Фомы

1. В этот день не стоит лениться, а также поздно вставать с кровати.

2. Разговоры с другими людьми, особенно женщинам, нужно свести к минимуму.

3. На Руси в эту дату никогда не отказывали в помощи нищим. Считалось, что это навлечет беду на семью.

4. Конфликты и ссоры также под запретом.

5. Девушкам не стоит отказываться от занятий рукоделием. Лентяек, по суевериям, ждет беда.

Традиции и обычаи 19 октября

1. Наши предки в этот день обязательно пекли хлеб. Горбушку отдавали тем, кто болен. Люди верили, что так можно исцелиться.

2. Принято в эту дату молиться святому Фоме, благодарить за хороший урожай.

3. Родители знакомили детей, которым исполнилось семь лет, с будущей работой. Девочкам показывали, как ткать. Мальчикам же – огород, а также проводили экскурсию по закромам, где в будущем у сыновей уже со своими женами появлялась своя полка с зимними заготовками.

Приметы в Фомин день

Безветренная погода сулит похолодание.

Низкий туман предвещает непогоду.

Если северные птицы уже прилетели, зима начнется раньше срока.

Если первый снег не растаял сразу, морозы придут 22 ноября.

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