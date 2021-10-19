Кому особенно стоит опасаться порчи: названы пять знаков зодиака

Кому особенно стоит опасаться порчи: названы пять знаков зодиака
Фото: depositphotos.com
На кого-то энергетическое воздействие извне будет действовать крайне ощутимо

Здоровье человека определяется не только его образом жизни, но и внешними обстоятельствами. Для многих в этом многообразии важным является осознанно направленный на объект негатив в виде сглаза или порчи. Однако у кого-то, утверждают астрологи, подобный эффект будет проявляться еще сильнее. Речь идет о пяти представителях зодиакального круга.

Козерог

Чаще всего именног козерогам светят подобные несчастья из-за внутренней неуверенности себе, заложенной самой природой. Постоянные сомнения делают их идеальной целью для лиц, которые решили дойти до непрямого воздействия. А еще козероги довольно влюбчивы – потому и становятся отличной мишенью для любовного приворота.

Близнецы

У близнецов довольно волевой характер. Здесь все работает в обратном направлении – социальная активность привлекает энергетических вампиров, которых необходимо опасаться.

Рыбы

Мнительность и внушительность – вот то, что точно описывает этих представителей зодиакального круга. Такие качества сразу привлекают потенциальных манипуляторов, и из роли жертвы выйти невозможно. Эмоциальная система временами настолько нестабильна, что сглаз в большинстве случаев обречен на успех. Однако у самих Рыб вполне достаточно внутренних ресурсов, чтобы перестать быть жертвой.

Рак

Голод до знаний у Раков постоянно приводит к тому, что они постоянно вертятся в круговороте увлечений и нескончаемых хобби. Однако для такой активности необходима крайняя аккуратность – недоброжелатели чаще всего нацелены именно на активных людей.

Скорпион

Скорпионы не верят в потустороннее, высмеивая всякого, кто угрожает им подобными методами. В итоге "охотник" распаляется еще больше, приходя в ярость от острого языка своей цели.

Ранее мы делились гороскопом на неделю с 18 по 24 октября.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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