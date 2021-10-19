Приметы на 20 октября: что нельзя делать в день Сергия Зимнего

Приметы на 20 октября: что нельзя делать в день Сергия Зимнего
Фото: Richard Dorn/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Православные чтут в этот день память святых Сергия Печерского и Сергия Вологодского

На Руси 20 октября поминали Сергия Зимнего. В народе этот праздник также называли Сергий-начальник. В этот день у наших предков было принято с раннего утра заниматься делами и только потом идти на завтрак.

Верили, что от поведения самого младшего члена семьи зависит то, каким будет весь год. На Руси ребенку доверяли растопить печь. В наше время среду можно начать с какого-нибудь небольшого задания младшему члену семьи – от того, как он с ним справится, зависит благосостояние всего семейства.

Что нельзя делать 20 октября

Наши предки верили, что на Сергия Зимнего обязательно нужно одеться в обновки. Если все вещи на человеке будут старыми, будущий год окажется весьма неблагополучным с финансовой точки зрения. В качестве обновки подойдет даже простой аксессуар.

Также в эту дату лучше отказаться от того, чтобы одалживать деньги или брать средства в долг. Такие манипуляции с деньгами могут ударить по кошельку. При этом нельзя отказываться от деловых предложений. Например, если в среду появится возможность сменить место работы, это лучше сделать, так как такие перемены пойдут на благо.

А еще нужно избегать крупные покупки. Если от приобретения отказаться невозможно, следует оставить хорошие чаевые продавцу. В противном случае можно отпугнуть удачу.

На Сергия Зимнего также нужно следить за языком – бранные выражения и семейные склоки могут серьезно подпортить энергетический фон и привести к крупным неприятностям в будущем.

Приметы

  1. Выпал снег – в регионе рано начнется зима.
  2. Хорошая погода 20 октября обещают теплые деньки еще на три недели.
  3. Луна нечетко видна на небосводе – грядут сильные морозы.
  4. Туманный день предвещает ненастье на ближайшую неделю.


Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, чего знакам зодиака ждать от активного Сатурна.  

Ольга ФЕДОРОВА
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