Гороскоп на 20 октября 2021 года

Гороскоп на 20 октября 2021 года
Фото: Утро.ру
Звезды подскажут, как уберечь себя от проблем во вторник

Предстоящий день сулит очередную рабочую нервотрепку, тонны дел и домашнюю суету. Справиться со всем можно тогда, когда у вас есть внутренняя собранность. Не поддавайтесь эмоциям и спокойно беритесь за работу.

ОВЕН

Довольно непростой день. Не только из-за рабочих неурядиц, которые давно доставляют вам немало головной боли, но и личных взаимотношений. У кого-то из Овнов любовная связь давно канула в прошлое – приходится каждый день сталкиваться с недопониманием и раздражительностью партнера.

ТЕЛЕЦ

Особое внимание Тельцам необходимо обратить на свои шаги – старайтесь уберечь себя от падений во время прогулок и дороги до работы. В целом же осторожность следует соблюдать не только на дороге, но и в общении с коллегами.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня явно ваш день. Пользуйтесь этим. Ловите ощущение хороших и красочных перспектив, которые ждут вас впереди. Не упускайте свой шанс.

РАК

Для Раков сегодня крайне важно поработать над внутрисемейным климатом – атмосфера в доме накалилась из-за недавней ссоры. Вам и придется решить эту проблему.

ЛЕВ

Вторник для сильных мира сего окажется предопределяющей порой – вы слишком много думаете, в том числе и над своими личными планами. Какие-то из них давно пора воплотить в жизнь. Мысли необходимо облечь в материальную форму.

ДЕВА

Девам стоит не полагаться на сочувствие и сострадание со стороны окружающих. Каждый живет сам по себе, о чем вам прекрасно известно. Вы – лучший себе помощник.

ВЕСЫ

Весам необходимо крутиться на работе чуть ли не от зари до зари – и так до конца текущей рабочей недели. Масса проектов и дел, с которыми нужно разобраться. Но после очередного сворачивания гор вы сможете хорошо отдохнуть.

СКОРПИОН

Скорпионам предстоит бороться с внутренним "я" – эти представители зодиакального круга настолько привыкли к решению проблемы с помощью силы, что иных вариантов для себя уже не видят. Однако выбор есть всегда.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам стоит подумать о своих сновидениях. Какое-то из них точно окажется вещим. В делах любовных не забывайте об осмотрительности – если приглядеться, то можно узнать об истинных мотивах человека. 

КОЗЕРОГ

Сидячий образ жизни никому не идет на пользу, а Козерогам – особенно. Бесконечно оттягивать решение проблемы вы не можете. Займитесь спортом, подумайте над тем, как избавиться от лишнего веса.

ВОДОЛЕЙ

Наконец-то предоставился шанс проявить себя. 20 октября вы можете с легким сердцем рассказать коллективу о своих творческих задумках, над которыми так долго думали. Не переживайте и будьте уверены в себе: ваш талант уже по достоинству оценен.

РЫБЫ

Рыбам стоит временно отказаться от активных действий в поиске своей половинки. Не исключено, что вас попросит о крайне важной услуге близкий друг с серьезной проблемой. 

Ранее мы делились гороскопом на неделю с 18 по 24 октября.

Игорь ЛУКЬЯНОВ

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