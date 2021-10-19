Напряжение и чрезмерная эмоциональность: чего ждать от полнолуния в конце октября

Напряжение и чрезмерная эмоциональность: чего ждать от полнолуния в конце октября
Фото: pixabay.com
Небесное светило серьезно повлияет на состояние жителей Земли

В октябре 2021 года полнолуние будет 20 числа. Оно будет символизировать начало очень непростой недели, поэтому астрологи советуют заранее подготовиться к непростому периоду. 

До конца месяца Луна будет находиться в напряженном аспекте с Плутоном, поэтому дадут о себе знать не самые приятные человеческие качества. Поэтому не удивляйтесь, если в последние дни октября столкнетесь с чрезмерно агрессивными или токсичными людьми. 

Обезопасить себя и свою психику можно. Для этого нужно держаться подальше от людных мест и людей, общение с которыми не приносит вам удовольствия. Так вы сможете избежать нежелательных конфликтов, потому что порой не вестись на провокации со стороны окружающих будет крайне сложно. 

Осторожнее нужно быть с областями, которые связаны с оружием и техникой. Могут дать о себе знать и природные катаклизмы. Также могут возникнуть проблемы со всем, что связано с подземной деятельностью. 

Путешествия тоже стоит запланировать на другой срок. Особенно, если отправляетесь в места, где бушуют народные волнения. Вместо этого лучше найдите в себе силы, чтобы положить конец старым конфликтам и ссорам. Для того, чтобы облегчить этот процесс, сначала напишите имена тех, кого обидели, на листочке, мысленно попросите у них прощения, а после сожгите. 

Ранее "Утро.Ньюс" рассказало о знаках зодиака, которым нужно опасаться порчи. 

Источник: "Пятый канал"
Юлия МИХАЙЛОВА

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