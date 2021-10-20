Гороскоп на 21 октября 2021 года

Гороскоп на 21 октября 2021 года
Фото: Утро.ру
В четверг астрологи советуют избегать конфликтов на работе

Успокойтесь и найдите время, чтобы привести мысли в порядок. Дел может быть много, но 21 октября рекомендуется провести в спокойной и размеренной атмосфере. Выпейте чашечку кофе или прогуляйтесь, чтобы поднять себе настроение и перевести дух после непростых дней.

Овен 

Овнам нужно быть готовыми к тому, что события могут расстроить их планы. 21.10 окружающие могут разочаровать вас. Представители знака иначе взглянуть на дружеские отношения. Но не спешите с выводами и не позволяйте печальным новостям испортить вам настроение. 

Телец 

Четверг обещает быть интересным и плодотворным. Звезды советуют Тельцам посвятить немного времени себе, потому что последние несколько недель выдались особенно непростыми. 21 октября обратите внимание на свое здоровье. Если необходимо, то обязательно сходите к врачу. 

Близнецы 

Постарайтесь сдерживать свои эмоции и будьте готовы идти на компромисс. Чем более жесткими и непоколебимыми Близнецы будут 21.10, тем выше вероятность серьезно поссориться друзьями и коллегами. И аккуратнее со словами, потому что брошенная в сердцах фраза может серьезно обидеть близкого вам человека. 

Рак 

Раки наконец получат возможность понять, что все их труды были не напрасны. Но будьте осторожны и не позволяйте себе сильно расслабляться. Это поможет не сбиться с курса. 21.10.21 прислушивайтесь к внутреннему голосу, а не к мнению окружающих. Это сохранит вам силы и нервы. 

Лев 

Львы, похоже, трудятся на пределе своих возможностей. Это может стать причиной многих проблем и разногласий с окружающими. 21 октября сохраняйте спокойствие и не зацикливайтесь на трудностях. В скором времени вас ждет долгожданный отдых.  

Дева 

21.10. 2021 – трудный день для Дев. На вашем пути к успеху внезапно возникнут препятствия, справиться с которыми будет непросто. Если вы будете сосредоточены, тогда сможете выйти из сложившейся ситуации победителем. В этот четверг также можно экспериментировать. Результат вас порадует. 

Весы

Позвольте переменам ворваться в вашу жизнь. Они придадут вам сил и смелости. Действуйте, потому 21.10 – идеальный день для того, чтобы кардинально изменить вашу привычную жизнь. Но не спешите игнорировать советы старших. Они помогут избежать трудностей. 

Скорпион 

Скорпионам звезды рекомендуют навести порядок в своих мыслях. Вероятно, вы серьезно устали, поэтому нуждаетесь в перезагрузке. Но не переусердствуйте. Самоанализ иногда необходим, но не уходите в себя. Такое поведение может негативно сказаться на отношениях с близкими. 

Стрелец 

Стрельцы 21 октября будут подходить к любому делу с большой ответственностью и концентрацией. Это поможет вам улучшить свое финансовое положение и продвинуться по карьерной лестнице. Ловите удачу за хвост! 

Козерог 

Интуиция станет верным помощником Козерогов в этот четверг. Некоторые события заставят вас пересмотреть свое отношение к друзьям и коллегам. В будущем вы поймете, что внутренний голос вас не подвел, поэтому не позволяйте окружающим вмешиваться в ваши планы.

Водолей

У Водолеев появится возможность избавиться от стресса и неприятностей, которые преследуют представителей знака уже некоторое время. Уверенность в себе и благосклонность звезд поможет вам достичь всего, на что вы нацелены. Во второй половине дня найдите время на отдых и побудьте наедине с собой. 

Рыбы 

События будут развиваться не совсем так, как вы изначально планировали. Возможно, Рыбы выбрали не совсем верный путь. 21 октября дайте себе время все обдумать, обсудите этот вопрос с близкими или попросите о помощи. Рано или поздно все уладится само собой, просто нужно переждать этот непростой период. 

Ранее стало известно, каким знакам зодиака нужно опасаться порчи. 

Юлия МИХАЙЛОВА
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