Как исполнить желание в полнолуние 20 октября по древним обычаям

Как исполнить желание в полнолуние 20 октября по древним обычаям
Фото: Arco Images / Usher, Duncan / www.globallookpress.com
Ночное светило способно серьезно изменить жизнь человека

Люди, которые верят в существование особых магических сил, с большим трепетом относятся к дням полнолуния. Мощная энергия Луны оказывает сильное влияние на людей. При этом человек также сам может привлечь к себе Фортуну и поправить свое жизненное положение. Для этого нужно использовать особые заговоры, в которые много столетий назад верили наши предки.

Заговоры на полнолуние 20 октября

Особое значение мистический день имеет для незамужних девушек. В полнолуние они могут кардинальным образом изменить свою личную жизнь. Впрочем, если несвободная женщина хочет перемен на любовном фронте, она тоже может прибегнуть к особому обряду.

Выполнить его достаточно просто. Девушке необходимо распахнуть окно и встать под лучами лунного света. Расчесывая волосы, она должна поведать о своих тайных желаниях и грезах ночному светилу. Текст обращения к Луне может быть произвольным. Необходимо просто рассказать, о чем мечтается.

Также можно спрятать под подушкой зеркальце. Издревле эта вещица считалась проводником особой энергии. Наши предки верили, что с помощью зеркала можно устроить свою личную жизнь.

А если нужно поправить отношения с супругом, придется немного поработать. Необходимо связать собственными руками носочки и оставить их под подушкой до утра.

Исполнению желаний поможет простой шнурок из натуральных тканей. Особенно хорошо этот способ привлекает деньги, таким образом можно поправить свое финансовое состояние. Его нужно взять в руку, связать узлом и обратиться к ночному светилу:

"Узелок завяжу, сбудется все, что я скажу".

Что нельзя делать в полнолуние 20 октября

В этот день не рекомендуется принимать серьезные решения. Особое состояние эмоционального фона не позволит выбрать правильный шаг. Также нельзя устраивать ссоры и конфликты. От генеральной уборки тоже лучше воздержаться – вместе с мусором можно вымести из квартиры всю удачу.

Напомним, полнолуние 20 октября начнется в 17:57 по московскому времени.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что ждать от полнолуния. Многие ощутят чрезмерную эмоциональность и необъяснимую тревогу.

Ольга ФЕДОРОВА

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