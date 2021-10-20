Представительницам прекрасного пола нежелательно долго смотреться в зеркало

21 октября православные чтят память преподобных Трифона Вятского и Пелагеи Антиохийской.

С именем Трифона связана одна легенда. Однажды он, будучи монахом, очень сильно заболел. Преподобный буквально находился на грани между жизнью и смертью. В один из дней к нему явился святой Николай в сопровождении ангела. Чудесным образом Вятский исцелился. Также после той встречи Трифон получил дар исцеления.

Что касается Пелагеи, то до принятия христианства она вела разгульный образ жизни. Но однажды один из приехавших из Сирии священников смог наставить Антиохийскую на путь истинный. Пелагея решила посвятить жизнь Богу. До конца своего мирского пути она жила и трудилась в монастыре.

Традиции и обычаи в день Трифона и Пелагеи

21 октября крестьяне брались за подготовку одежды и обуви к зиме. Также было принято утеплять свое жилище перед приходом морозов.

Хозяйки в этот день отправляли заготовки на хранение. Для этого бочки с квашенной капустой или огурцами опускали на дно водоема. Температура воды идеально подходила для того, чтобы сохранить свежесть зимних запасов.

На Трифона и Пелагею наши предки готовили поля для будущего урожайного сезона. Они рубили деревья и сжигали бурьян, таким образом очищая местность.

Что нельзя делать 21 октября

В четверг представительницам прекрасного пола не следует долго смотреться в зеркало. В соответствии с суеверием, ослушавшаяся лишится своей красоты.

21 октября нежелательно распускать слухи. В противном случае можно лишиться поддержки фортуны.

До заката солнца нельзя рассказывать кому-то свои страшные сны. В народе верили, что все плохое может произойти и в реальной жизни.

Приметы на 21 октября

Сова громко кричит – к похолоданию.

На небе ярко мерцают звезды – день выдастся погожим.

К 21 октября на березе остались листья – снег еще не скоро выпадет.

Ранее астрологи рассказали, чего ждать от полнолуния в конце октября.