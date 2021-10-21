Гороскоп на 22 октября 2021 года

Гороскоп на 22 октября 2021 года
Фото: ru.depositphotos.com
Звезды раскроют, какие перемены принесет пятница

В начале дня многие представители зодиакальных домов почувствуют падение уровня жизненных сил. Пятницу лучше посвятить творчеству и отказаться от серьезных свершений.

Овен

Звезды предупреждают Овнов, что в пятницу им придется взвалить на свои плечи решение чужих проблем. Отмахиваться от таких трудностей не стоит – ваша поддержка очень нужна родным и близким. В будущем оказанная помощь окупится втройне.

Телец

У Тельцов день пройдет спокойно. Представители этого знака будут заниматься решением мелких бытовых проблем. 22 октября наконец-то можно позволить себе сделать крупную покупку.

Близнецы 

Звезды советуют Близнецам воздержаться от крупных финансовых вложений. Запускать новые проекты можно только при условии, что вам будут помогать очень состоятельные и влиятельные партнеры.

Рак

21.10 Ракам стоит посвятить отдыху на природе. Отличным вариантом будет собрать родных и близких и отправиться за город. Однако представителям этого знака нужно внимательно следить за своим здоровьем, в пятницу возможно получение травм.

Лев

Львы почувствуют серьезный упадок энергии. Им будет казаться, что обстоятельства складываются не в их пользу. Унывать не стоит, сложный период жизни завершится очень быстро и сменится белой полосой.

Дева

В какой-то момент Девам покажется, что они не в силах совладать с окружающей действительностью. В пятницу дела будут валиться из их рук. Наилучшим решением будет посвятить день творчеству или отдыху.

Весы

День будет полон противоречий. Не исключено, что в пятницу Весы столкнутся с серьезными конфликтами дома и на работе. Постарайтесь держать себя в руках и не наломайте дров.

Скорпион

Скорпионам день готовит новые приятные знакомства. Не исключено, что именно 22 октября на жизненном пути повстречается человек, который в будущем сыграет огромную роль в их судьбе.

Стрелец 

Сумбурный день. Стрельцам предстоит много работать. Требовательность руководства и расхлябанность коллег приведет к тому, что представителям этого знака придется заниматься лишними делами. Не беспокойтесь, ваши труды будут вознаграждены.

Козерог

Благоприятный день. Вселенная будет на стороне Козерогов. Смело можете запускать новые проекты, а также делать крупные финансовые вложения. В семье тоже все будет благополучно.

Водолей

Звезды советуют Водолеям не отказываться от своих принципов. Как бы не складывались обстоятельства, не предавайте свои взгляды. В противном случае могут начаться серьезные проблемы.

Рыбы

В пятницу Рыбы могут получить заманчивое деловое предложение. Однако не стоит соглашаться на него сломя голову. Все плюсы и минусы нового проекта необходимо хорошенько взвесить. 

Ранее сообщалось, каким знакам зодиака нужно опасаться порчи.  

Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

США готовятся к "расставанию" с Европой из-за России - СМИ

Крупные государства ЕС все больше хотят вести самостоятельную от Вашингтона внешнюю политику

На Украине узнали об обмане Литвы по сговору вокруг Белоруссии

Киев призвали вынести урок прагматичности ради национальных интересов страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1916 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей