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В начале дня многие представители зодиакальных домов почувствуют падение уровня жизненных сил. Пятницу лучше посвятить творчеству и отказаться от серьезных свершений.
Звезды предупреждают Овнов, что в пятницу им придется взвалить на свои плечи решение чужих проблем. Отмахиваться от таких трудностей не стоит – ваша поддержка очень нужна родным и близким. В будущем оказанная помощь окупится втройне.
У Тельцов день пройдет спокойно. Представители этого знака будут заниматься решением мелких бытовых проблем. 22 октября наконец-то можно позволить себе сделать крупную покупку.
Звезды советуют Близнецам воздержаться от крупных финансовых вложений. Запускать новые проекты можно только при условии, что вам будут помогать очень состоятельные и влиятельные партнеры.
21.10 Ракам стоит посвятить отдыху на природе. Отличным вариантом будет собрать родных и близких и отправиться за город. Однако представителям этого знака нужно внимательно следить за своим здоровьем, в пятницу возможно получение травм.
Львы почувствуют серьезный упадок энергии. Им будет казаться, что обстоятельства складываются не в их пользу. Унывать не стоит, сложный период жизни завершится очень быстро и сменится белой полосой.
В какой-то момент Девам покажется, что они не в силах совладать с окружающей действительностью. В пятницу дела будут валиться из их рук. Наилучшим решением будет посвятить день творчеству или отдыху.
День будет полон противоречий. Не исключено, что в пятницу Весы столкнутся с серьезными конфликтами дома и на работе. Постарайтесь держать себя в руках и не наломайте дров.
Скорпионам день готовит новые приятные знакомства. Не исключено, что именно 22 октября на жизненном пути повстречается человек, который в будущем сыграет огромную роль в их судьбе.
Сумбурный день. Стрельцам предстоит много работать. Требовательность руководства и расхлябанность коллег приведет к тому, что представителям этого знака придется заниматься лишними делами. Не беспокойтесь, ваши труды будут вознаграждены.
Благоприятный день. Вселенная будет на стороне Козерогов. Смело можете запускать новые проекты, а также делать крупные финансовые вложения. В семье тоже все будет благополучно.
Звезды советуют Водолеям не отказываться от своих принципов. Как бы не складывались обстоятельства, не предавайте свои взгляды. В противном случае могут начаться серьезные проблемы.
В пятницу Рыбы могут получить заманчивое деловое предложение. Однако не стоит соглашаться на него сломя голову. Все плюсы и минусы нового проекта необходимо хорошенько взвесить.
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