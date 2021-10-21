Курс рубля
- Что будет с курсом рубля: прогноз эксперта до конца 2021 года
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Многие верят в то, что звезды способны оказать колоссальное влияние на судьбу человека. Бывает даже так, что знак зодиака, под которым рожден человек, определяет то, как он впишется в современное общество. Больше всего в этом плане не повезло Водолеям.
Специалисты по небесным объектам утверждают, что представители именно этого зодиакального дома являются самыми "бедовыми". Мол, у Водолеев значительно больше врагов, чем у других знаков зодиака. При этом уже определены те, кто чаще всего желают им зла и чинят всевозможные препятствия.
Тельцы
Представители этого зодиакального круга больше всего раздражаются из-за излишней одухотворенности Водолеев. Тельцов приводит в бешенство, что такие люди слишком мечтательны и иногда совсем не желают спускаться с небес на землю. Тельцам как представителям земной стихии такой полет мысли кажется ребячеством. Так что они частенько подкалывают Водолеев и не принимают их всерьез.
Чаще всего причиной ненависти представителей этого зодиакального дома становится зависть к Водолеям. Последние нередко оказываются в центре внимания и в целом располагают к себе большинство людей. Скорпионам редко удается достичь таких высот, что их сильно раздражает. Глядя на якобы идеальных Водолеев, Скорпионы чувствуют зависть, которая способны перерасти в ненависть. Такое душевное состояние может сподвигнуть их на агрессивные действия против Водолеев.
А вот Раков больше всего раздражает склонность Водолеев к переменам. Консервативные Раки не могут понять, куда постоянно несет их оппонентов. Излишняя легкость в смене места работы или личных пристрастий неприятно удивляет представителей этого зодиакального круга.
Ранее стало известно, кому из знаков зодиака стоит особенно опасаться порчи.
Варшава объявила, что континенту для поставок российского газа хватает уже имеющихся трубопроводов