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22 октября православные вспоминают Иакова Алфеева. Он был одним из двенадцати апостолов и по совместительству братом евангелиста Матфея.
За всю свою жизнь Иаков наставил на путь истинный многих людей. Он был проповедником учения Христа в Иудее, Месопотамии, Сирии, Египте и Южной Палестине.
В народе Иакова называли Яковом. А прозвище "древопилец" он получил из-за того, что с 22 октября крестьяне брались за заготовку дров на зиму.
Кроме того, на Якова наши предки перемалывали пшеницу в крупу. Из новой крупы было принято варить кашу. В блюдо добавляли постное масло, чтобы вкус был более насыщенным.
Приготовленную кашу в качестве начинки добавляли в пирог. Необходимо было угостить выпечкой всех гостей. Считалось, что таким образом можно "одарить" пришедших в дом благополучием.
В этот день нежелательно вспоминать о прошлом. Того, кто ослушается, ждет череда неудач.
Также 22 октября нельзя корить себя за совершенные ошибки. В противном случае велик шанс лишиться возможности изменить свою жизнь в лучшую сторону.
Не стоит в день Якова-древопильца выяснять отношения с близкими или друзьями. Ничем хорошим это не обернется.
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