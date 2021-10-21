В пятницу нежелательно вспоминать прошлое

22 октября православные вспоминают Иакова Алфеева. Он был одним из двенадцати апостолов и по совместительству братом евангелиста Матфея.

За всю свою жизнь Иаков наставил на путь истинный многих людей. Он был проповедником учения Христа в Иудее, Месопотамии, Сирии, Египте и Южной Палестине.

Традиции и обычаи в день Якова-древопильца

В народе Иакова называли Яковом. А прозвище "древопилец" он получил из-за того, что с 22 октября крестьяне брались за заготовку дров на зиму.

Кроме того, на Якова наши предки перемалывали пшеницу в крупу. Из новой крупы было принято варить кашу. В блюдо добавляли постное масло, чтобы вкус был более насыщенным.

Приготовленную кашу в качестве начинки добавляли в пирог. Необходимо было угостить выпечкой всех гостей. Считалось, что таким образом можно "одарить" пришедших в дом благополучием.

Что нельзя делать 22 октября

В этот день нежелательно вспоминать о прошлом. Того, кто ослушается, ждет череда неудач.

Также 22 октября нельзя корить себя за совершенные ошибки. В противном случае велик шанс лишиться возможности изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Не стоит в день Якова-древопильца выяснять отношения с близкими или друзьями. Ничем хорошим это не обернется.

Приметы на 22 октября

Утром идет дождь – вечером скорее всего выпадет снег.

Лиственница не сбросила все иголки – снега не будет еще долгое время.

Лиса протяжно лает – в скором времени погода изменится.

По земле стелется туман – к морозной зиме.

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