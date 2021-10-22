В субботу нежелательно приобретать новые вещи

23 октября православные чтят память мученика Евлампия, а также его сестры Евлампии. Они пострадали за свою веру в 303 году в период правления императора Максимиана.

Брат с сестрой тайно исповедовали христианство. Однажды Евлампий отправился в город за продуктами. Дойдя до нужного места, святой увидел на воротах указ, который гласил, что всех христиан нужно избивать и подвергать пыткам. Евлампий бурно отреагировал на данное распоряжение императора, посчитав приказ безумным. Внезапно его схватили язычники и повели на суд.

Судья пытался всячески уговорить юношу отречься от своей веры. Но он отказался, за что и был жестоко убит. Когда Евлампия узнала об участи брата, то тоже сдалась в руки преследователей.

Традиции и обычаи в день Евлампия Зимоуказателя

С этого дня наши предки начинали изготавливать лучины – щепки от поленьев, которые служили в качестве фонарей для освещения жилища в зимний период.

Крестьяне считали, что 23 октября можно определить, какой будет зима. Для этого нужно было выйти во двор и взглянуть на месяц. Если его "рога" смотрят на север – зима будет морозной и снежной, и ее прихода не придется долго ждать. В том случае, если небесное тело повернуто на юг – зимние морозы наступят не скоро. Отсюда и народное название дня – Евлампий Зимоуказатель.

Что нельзя делать 23 октября

23 октября нежелательно покупать новые вещи. Приобретенное вряд ли сослужит хорошую службу.

В этот день нельзя подметать полы. Наши предки верили, что с мусором из дома уйдет и благополучие.

Суббота – не самый удачный день для свадеб. В соответствии с суеверием, семейная жизнь у тех, кто распишется 23 числа, не сложится.

Приметы на 23 октября

Ветер дует с востока – к похолоданию.

Листья на иве начали желтеть – зима придет раньше времени.

На небе нет облаков – день будет сухим.

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