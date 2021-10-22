Курс рубля
- Что будет с курсом рубля: прогноз эксперта до конца 2021 года
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
23 октября православные чтят память мученика Евлампия, а также его сестры Евлампии. Они пострадали за свою веру в 303 году в период правления императора Максимиана.
Брат с сестрой тайно исповедовали христианство. Однажды Евлампий отправился в город за продуктами. Дойдя до нужного места, святой увидел на воротах указ, который гласил, что всех христиан нужно избивать и подвергать пыткам. Евлампий бурно отреагировал на данное распоряжение императора, посчитав приказ безумным. Внезапно его схватили язычники и повели на суд.
Судья пытался всячески уговорить юношу отречься от своей веры. Но он отказался, за что и был жестоко убит. Когда Евлампия узнала об участи брата, то тоже сдалась в руки преследователей.
С этого дня наши предки начинали изготавливать лучины – щепки от поленьев, которые служили в качестве фонарей для освещения жилища в зимний период.
Крестьяне считали, что 23 октября можно определить, какой будет зима. Для этого нужно было выйти во двор и взглянуть на месяц. Если его "рога" смотрят на север – зима будет морозной и снежной, и ее прихода не придется долго ждать. В том случае, если небесное тело повернуто на юг – зимние морозы наступят не скоро. Отсюда и народное название дня – Евлампий Зимоуказатель.
Ранее астрологи рассказали, какой знак зодиака больше всех "ненавидят".
Страна продолжает вести агрессивную политику в Сирии
Тель-Авив пытается оценить действия Москвы в случае военного конфликта с Тегераном