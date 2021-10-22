Поможет добиться своего только мужество и стойкость

Приближается новый 2022-й год – уже через два месяца люди окажутся под покровительством Водяного Тигра, который всегда требует проявления смелости и стремления. Тот, кто продемонстрирует свою силу, обязательно окажется среди обреченных на успех.

Крыса (1972, 1984)

Рожденные в год Крысы люди могут не переживать: ожидающий их впереди год не принесет неудач и трудностей. Требуется то же, что и всегда: полная отдача делу и целеустремленность.

Бык (1973, 1985)



Тяжелая пора – вам суждено столкнуться с испытаниями и очередными проблемами, которые нужно поскорее решить для воплощения задуманного. Все усилия окупаются, помните об этом.

Тигр (1974, 1986)

Главные везунчики предстоящего года. Стоит сказать, что для удачи нужно полностью обладать всеми необходимым для баловней Судьбы качествами: стойкостью, силой и напористостью.

Кролик (1975, 1987)

Вам необходимо заранее продумать свой план действий. Стоит отвлечься от вещей, не представляющих никакой пользы. Если все продумать как следует, беспокоиться не о чем.

Дракон (1976, 1988)

Драконам в 2022 году крайне важно проводить основную часть свободного времени на работе, развивая свою карьеру. Отбросьте в сторону всю скованность и скромность – эти качества вам точно не потребуются.

Змей (1977, 1989)

Змеям предстоит показывать и доказывать делом компетентность, необходимую для продвижения по карьерной лестнице. Нужно проявлять внимательность и не зазнаваться.

Лошадь (1978, 1990)

Для Лошадей этот год принесет немало положительных моментов. Отправьтесь в путешестие и или длительную командировку.

Коза (1979, 1991)

Период полезных связей и знакомств, которые необходимы, как никогда. У вас, правда, есть немало завистников. Будьте начеку.

Обезьяна (1980, 1992)

Непростой период. Нужно как следует потрудиться, чтобы планы не потерпели фиаско. Нельзя опускать руки – это крайне важно. Позднее станет легче, и можно будет расслабиться.

Петух (1981, 1993)

Родившиеся в год Петуха должны найти себя в иных сферах – профессии или хобби. Можно заняться чем-нибудь творческих, где вы можете найти источник вдохновения.

Собака (1982, 1994)



Для Собак предстоящий год сулит перемены и новую жизнь. Резкая смена обстоятельств нужна для того, чтобы оценить свои возможности под новым углом. Не расслабляйтесь и готовьтесь к новому.

Свинья (1983, 1995)

Перспективы сулят неплохие финансовые возможности – этим явно столит воспользоваться. Следите со всей внимательностью, чтобы понять, в какую сторону дует ветер.

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