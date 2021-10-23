На Руси в этот день определяли, какой будет ранняя весна

24 октября православные верующие чтят память святого Филиппа, известного апостола от семидесяти. Он был уроженцем Кесарии Палестинской, семьянином, воспитывающим четырех дочерей.

По преданию, после Сошествия Святого духа Двенадцать поставили Филиппа в качестве диакона, велев оказывать заботу и внимание вдовам, сиротам и больным, а также беднякам. Однако после гонений на последователей Христа в Палестине диакон стал служить Богу уже в Самарии. До конца своей жизни Филипп проповедовал христанство на Ближнем Востоке, впоследствии ему был дарован сан епископа.

Традиции и обычаи

В этот день верующие на Руси возили на мельницу зерно, делая это как можно быстрее – считалось, что именно с Филиппова дня дороги становились все менее проходимыми из-за обилия осадков, перемытого с дождем снега и грязи.

По поверью, выпавший снег обещал ранее наступление весны. А еще к зиме поспевали с домашними хлопотами и ездой по делам. Особенно торопились изготовить в срок канитель – длинную тонкую нить из металла, применяемую в вышивании. Сам процесс считался достаточно кропотливым.

Что нельзя делать в Филиппов день

Считалось крайне дурным тоном потакать своему безделью и предаваться лени. По поверьям предков, продуктивная осень даровала богатый следующий год.

Под запретом было брать деньги в долг – опасались, что это станет причиной ссор и нищеты. А женщины старались не заниматься 24 октября стиркой.

Приметы на 24 октября: