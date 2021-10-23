В воскресенье нужно избегать ссоры с близкими и друзьями

В эту дату ночное светило окажется в знаке зодиака Близнецы. Такое положение Луны обещает прилив энергии и жизненных сил. День подойдет для принятия важных решений и совершения крупных покупок.

Овен

Звезды советуют Овнам не откладывать проведение деловых переговоров. По возможности организуйте 24 октября встречу с партнерами, ее можно совместить с приятным времяпрепровождением – в дружеской обстановке легче договориться о финансовых делах.

Телец

Тельцам нужно уделить особое внимание своему здоровью. Повышается риск заражения инфекциями. День лучше провести дома в спокойной обстановке.

Близнецы

Вселенная обещает Близнецам неожиданные встречи. Возможно, именно 24 октября вы встретите вашу вторую половину. Либо же о себе неожиданно напомнит старый друг. В воскресенье лучше воздержаться от крупных покупок и финансовых вложений.

Рак

Ракам пора провести детальный анализ завершающегося месяца. Возможно в каких-то моментах вы были не правы. Постарайтесь наладить отношения с окружающими – некоторые затаили на вас обиду.

Лев

Отличный день для шоппинга. Львы смело могут позволить себе "лишнее", вскоре финансовая удача повернется к вам лицом и поможет пополнить растраченные финансовые запасы.

Дева

Девы наконец-то могут приступить к реализации задуманных ранее проектов. Крупные финансовые вложения, дорогие покупки – все это стоит запланировать на воскресенье. В будущем вы ни о чем не пожалеете.

Весы

24.10 Весы могут круто изменить свою жизнь. Будьте внимательны к знакам судьбы. Весьма вероятно, что в вашем окружении уже появился человек, который способен оказать колоссальное влияние на ваше будущее.

Скорпион

Спокойный день. Скорпионам стоит отправиться на природу или просто провести день с близкими друзьями и родственниками. Деловые переговоры и решение финансовых вопросов лучше отложить на более благоприятное время.

Стрелец

Стрельцов ждут перемены на личном фронте 24.10.2021. Главная задача – не пропустить того самого человека. Будьте открыты к новым знакомствам и общению.

Козерог

Козероги наконец-то смогут поправить свое финансовое положение. Возможно получение крупной премии или выигрыш. В семье не исключены небольшие склоки и разногласия.

Водолей

Водолеям стоит посвятить свободное время близким людям. Родные нуждаются в вашем внимании и поддержке. Не бойтесь брать на себя чужие проблемы, в будущем добрые поступки окупятся втрое.

Рыбы

Рыбам пора закончить начатые ранее дела. Нужно перестать хвататься за все подряд и довести до ума уже запущенные проекты. Также можно позволить себе крупную покупку или поход в дорогой ресторан.

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