Астролог предсказала шести знакам зодиака прорыв финансовой плотины

Астролог предсказала шести знакам зодиака прорыв финансовой плотины
Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com
Повезет земным и водным представителям зодиакального круга

В субботу Солнце оказалось в знаке Скорпиона, что сулит некоторым знакам зодиака успех в денежном вопросе. Кого ждет финансовая удача с 23 октября? Астролог Алена Никольская отметила, что добиться невероятных высот смогут Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог и Рыбы. 

У этих представителей зодиакального круга появится шанс забраться на ступеньку выше своей карьерной лестницы. Чтобы по полной программе воспользоваться подарком Вселенной, стоит представить, чего вы хотите, а также аккуратно совершать покупки. 

В следующий раз повезет остальным знакам зодиака – в конце октября наша звезда войдет в знак Стрельца, что даст толчок финансовой жизни представителям огненной и воздушной стихий.  

Также в этот период – Солнца в Скорпионе – всем знакам зодиака важно чаще заключать в объятия любимых людей. Особенно благотворно это скажется на бунтующих подростках.

Детям же нужно не мешать исследовать границы свободы. Женщинам быть чуть более спокойнее в этот период, ведь мужчины чересчур резко проявляют ревность и требования. 

Чтобы избежать неприятностей в этот период, нужно сконцентрироваться и не зацикливаться на негативе.

Ранее стало известно, каким окажется 2022 год Тигра. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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