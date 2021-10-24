Повезет земным и водным представителям зодиакального круга

В субботу Солнце оказалось в знаке Скорпиона, что сулит некоторым знакам зодиака успех в денежном вопросе. Кого ждет финансовая удача с 23 октября? Астролог Алена Никольская отметила, что добиться невероятных высот смогут Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог и Рыбы.

У этих представителей зодиакального круга появится шанс забраться на ступеньку выше своей карьерной лестницы. Чтобы по полной программе воспользоваться подарком Вселенной, стоит представить, чего вы хотите, а также аккуратно совершать покупки.

В следующий раз повезет остальным знакам зодиака – в конце октября наша звезда войдет в знак Стрельца, что даст толчок финансовой жизни представителям огненной и воздушной стихий.



Также в этот период – Солнца в Скорпионе – всем знакам зодиака важно чаще заключать в объятия любимых людей. Особенно благотворно это скажется на бунтующих подростках.

Детям же нужно не мешать исследовать границы свободы. Женщинам быть чуть более спокойнее в этот период, ведь мужчины чересчур резко проявляют ревность и требования.

Чтобы избежать неприятностей в этот период, нужно сконцентрироваться и не зацикливаться на негативе.

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