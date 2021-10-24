Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
В субботу Солнце оказалось в знаке Скорпиона, что сулит некоторым знакам зодиака успех в денежном вопросе. Кого ждет финансовая удача с 23 октября? Астролог Алена Никольская отметила, что добиться невероятных высот смогут Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог и Рыбы.
У этих представителей зодиакального круга появится шанс забраться на ступеньку выше своей карьерной лестницы. Чтобы по полной программе воспользоваться подарком Вселенной, стоит представить, чего вы хотите, а также аккуратно совершать покупки.
В следующий раз повезет остальным знакам зодиака – в конце октября наша звезда войдет в знак Стрельца, что даст толчок финансовой жизни представителям огненной и воздушной стихий.
Также в этот период – Солнца в Скорпионе – всем знакам зодиака важно чаще заключать в объятия любимых людей. Особенно благотворно это скажется на бунтующих подростках.
Детям же нужно не мешать исследовать границы свободы. Женщинам быть чуть более спокойнее в этот период, ведь мужчины чересчур резко проявляют ревность и требования.
Чтобы избежать неприятностей в этот период, нужно сконцентрироваться и не зацикливаться на негативе.
Ранее стало известно, каким окажется 2022 год Тигра.
В стране вынесли урок после предательства Литвы
Посмевший выразить недовольство Берлин обязать удвоить свои усилия в переговорных процессах, заявил представитель Киева