Приметы на 25 октября: что нельзя делать в день Андрона Звездочета

Приметы на 25 октября: что нельзя делать в день Андрона Звездочета
Фото: ESA/www.globallookpress.com
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Считалось, что рожденные в это время люди могут предсказывать будущее

25 октября в народе называли днем Андрона Звездочета. В этот день наблюдали за звездами и предсказывали погоду.

Что можно делать 25 октября

В это время крестьяне продолжали молотить зерно. На Андрона Звездочета хозяйки подавали на стол разнообразные каши. Ели с маслом, добавляли сало. Для детей же лакомством была каша с вареньем.

Суеверные молились звездам о благополучии и долгой жизни. Интересно, что родившиеся в этот день, по народным поверьям, могли предсказывать судьбу.

Что нельзя делать на Андрона Звездочета

Дурной приметой считался громкий смех – так можно накликать на себя беду, считали суеверные.

Если к вам в дверь постучали, спрашивать, кто пришел, нельзя – мол, это впустит в дом нечисть.

25 октября хозяйки не стирали и не выбивали подушки. Считалось, что так можно отпугнуть счастье и достаток.

Приметы на 25 октября 2021 года

В этот день предсказывали погоду и определяли, каким будет урожай в следующем году.

Если звезды светят ярко, то скоро грядут заморозки. А если, наоборот, слабо, то в ближайшее время потеплеет.

Падающая звезда сулит засуху в следующем году.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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