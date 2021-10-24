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25 октября в народе называли днем Андрона Звездочета. В этот день наблюдали за звездами и предсказывали погоду.
В это время крестьяне продолжали молотить зерно. На Андрона Звездочета хозяйки подавали на стол разнообразные каши. Ели с маслом, добавляли сало. Для детей же лакомством была каша с вареньем.
Суеверные молились звездам о благополучии и долгой жизни. Интересно, что родившиеся в этот день, по народным поверьям, могли предсказывать судьбу.
Дурной приметой считался громкий смех – так можно накликать на себя беду, считали суеверные.
Если к вам в дверь постучали, спрашивать, кто пришел, нельзя – мол, это впустит в дом нечисть.
25 октября хозяйки не стирали и не выбивали подушки. Считалось, что так можно отпугнуть счастье и достаток.
В этот день предсказывали погоду и определяли, каким будет урожай в следующем году.
Если звезды светят ярко, то скоро грядут заморозки. А если, наоборот, слабо, то в ближайшее время потеплеет.
Падающая звезда сулит засуху в следующем году.
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