Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября

Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Порадуйте себя чем-то приятным

Октябрь подходит к концу – в последние дни месяца движение планет будет располагать внутреннее состояние людей к душевному равновесию и гармонии.

Овен

Состояние счастья – вот то, что гарантированно вам обеспечено. Почаще занимайтесь приятными делами и развлекайтесь. Но не забывайте про дела, которые никуда не уйдут, пока вы с ними не разбретесь.

Телец

Вам нужно разобраться с самыми важными делами – и как можно скорее. Займите выжидательную позицию и отложите пока что в сторону все серьзные риски.

Близнецы

Побалуйте себя чем-то приятным после круговорота рабочих дел. Нужно отдохнуть от стресса и нервотрепок, которые никуда в этой жизни не денутся. Откройте в банке счет, обменяйте валюту, а после – посмотрите любимый фильм или сходите на свидание.

Рак

Соблюдайте предельную осторожность, общаясь с окружающими. Не все так идеальны и бескорыстны. Проявляйте больше независимости на работе – начальство непременно это оценит и возьмет себе на будущее.

Лев

Резкая смена настроения – не в последнюю очередь из-за нестабильной погоды. Решите свои финансовые проблемы и обратите взор на свое окружение – вполне возможно, вы встретите свою судьбу.

Дева

Довольно опасная и непредсказуемая пора. Избегайте пустого бахвальства, даже если оно будет иметь под собой основания. Не всем это придется по душе.

Весы

Время удачных дел и больших свершений. Пользуйтесь своей развитой интуицией и выносливостью. Не обращайте внимания на перепады настроения – сейчас они не столь важны.

Скорпион

Хорошее настроение и отличная работоспособность. Воспользуйтесь своей энергией с умом, чтобы хорошо отдохнуть в ноябре. Не обращайте внимание на свои страхи и противоречия.

Стрелец

Обратите внимание на дела любовные. Эта неделя – отличный период для поиска своей половинки. Не стоит конфликтовать и проводить время в обществе неприятных и малознакомых вам людей.

Козерог

Мысли помогут вам собраться и изменить обстоятельства к лучшему. Смело добивайтесь своих целей и думайте о чем-то положительном. Проявляйте уважительность к окружающим

Водолей

Покинула уверенность? Не беда, поработайте над новыми идеями – там кроются новые источники вдохновения. Главное – трезво оценивать свои возможности и не падать духом.

Рыбы

Не стоит критично относиться к тем, кто, на ваш взгляд, мыслит крайне стереотипно – в конце-концов, все мы люди. Обращайте внимание на манерность и внешний вид человека – это гораздо важнее.

Ранее мы делились гороскопом на 2022 год.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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