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До Нового года остается не так много времени. Многие уже
начинают подготовку к одному из главных праздников года – нужно не только
купить подарки и украшения для дома, но и подумать, в чем же его встречать.
2022-й – это год Водяного Тигра. О том, чего он не любит, в нашем материале.
Встречая новый год, многие стараются следовать приметам, чтобы привлечь удачу и достаток. Речь идет, в первую очередь, о цветах, которые желательны и нежелательны в одежде и интерьере.
Итак, на празднование Нового года – 2022 не стоит надевать наряды следующих цветов.
Стоит отдать предпочтение естественным оттенкам, пастельным цветам. То же относится и к фасонам одежды. Сдержанность и элегантность – вот о чем следует помнить, выбирая наряд на Новый год – 2022.
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