Гороскоп на 25 октября 2021 года

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С каких событий начнется новая рабочая неделя – в нашем
гороскопе.
Овен
У Овнов грядут перемены на работе, говорят звезды. Возможно, вы получите повышение либо вас переведут на новую должность. В любом случае, эти изменения будут благоприятны.
Телец
У Тельцов неделя так же начнется с хороших событий. Вероятно, вам удастся решить старые проблемы, которые давно вас беспокоили.
Близнецы
Представителям этого знака звезды советуют расслабиться. Пока у вас некий упадок сил, не стоит перенапрягаться. Отпустите ситуацию на время.
Рак
В понедельник стоит воздержаться от спонтанных решений и поступков. Постарайтесь не отступать от ранее запланированных дел.
Лев
Львам крайне не рекомендуется брать кредиты или одалживать деньги у знакомых. Высока вероятность, что долг вы будете возвращать с большим трудом.
Дева
Вам как никогда сейчас пригодятся связи. Впереди серьезные проекты – может потребоваться помощь влиятельных людей.
Весы
У представителей этого знака зодиака понедельник пройдет без потрясений. Вечер звезды советуют провести в приятной обстановке с любимым человеком или друзьями.
Скорпионы
Весьма удачный день, чтобы начать учиться чему-то новому. Если вы давно мечтали повысить квалификацию или освоить другую профессию, самое время воплотить планы в жизнь.
Стрелец
Стрельцам следует быть крайне осторожными в понедельник. Звезды предупреждают, что вы можете стать жертвой мошенников.
Козерог
Если интуиция подсказывает, что игра стоит свеч, стоит рискнуть. Не спешите отказываться от предложений.
Водолей
Постарайтесь немного расслабиться и сбавить темп. Повседневная суета не дает вам понять, что вам нужно на самом деле.
Рыбы
Удачный день для представителей творческих профессий. Звезды предвещают, что вас посетит вдохновение. Впереди – множество идей и проектов.
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