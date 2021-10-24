Гороскоп на 25 октября 2021 года

Гороскоп на 25 октября 2021 года
Фото: Роман Денисов/www.globallookpress.com
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака

С каких событий начнется новая рабочая неделя – в нашем гороскопе.

Овен

У Овнов грядут перемены на работе, говорят звезды. Возможно, вы получите повышение либо вас переведут на новую должность. В любом случае, эти изменения будут благоприятны.

Телец

У Тельцов неделя так же начнется с хороших событий. Вероятно, вам удастся решить старые проблемы, которые давно вас беспокоили.

Близнецы

Представителям этого знака звезды советуют расслабиться. Пока у вас некий упадок сил, не стоит перенапрягаться. Отпустите ситуацию на время.

Рак

В понедельник стоит воздержаться от спонтанных решений и поступков. Постарайтесь не отступать от ранее запланированных дел.

Лев

Львам крайне не рекомендуется брать кредиты или одалживать деньги у знакомых. Высока вероятность, что долг вы будете возвращать с большим трудом.

Дева

Вам как никогда сейчас пригодятся связи. Впереди серьезные проекты – может потребоваться помощь влиятельных людей.

Весы

У представителей этого знака зодиака понедельник пройдет без потрясений. Вечер звезды советуют провести в приятной обстановке с любимым человеком или друзьями.

Скорпионы

Весьма удачный день, чтобы начать учиться чему-то новому. Если вы давно мечтали повысить квалификацию или освоить другую профессию, самое время воплотить планы в жизнь.

Стрелец

Стрельцам следует быть крайне осторожными в понедельник. Звезды предупреждают, что вы можете стать жертвой мошенников.

Козерог

Если интуиция подсказывает, что игра стоит свеч, стоит рискнуть. Не спешите отказываться от предложений.

Водолей

Постарайтесь немного расслабиться и сбавить темп. Повседневная суета не дает вам понять, что вам нужно на самом деле.

Рыбы

Удачный день для представителей творческих профессий. Звезды предвещают, что вас посетит вдохновение. Впереди – множество идей и проектов.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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