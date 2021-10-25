В чем нельзя встречать Новый год - 2022

В чем нельзя встречать Новый год - 2022
Фото: Виктор Лисицын/www.globallookpress.com
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О том, что не любит Водяной Тигр – в нашем материале

До Нового года остается не так много времени. Многие уже начинают подготовку к одному из главных праздников года – нужно не только купить подарки и украшения для дома, но и подумать, в чем же его встречать. 2022-й – это год Водяного Тигра. О том, чего он не любит, в нашем материале.

Что нельзя надевать на Новый год – 2022

Встречая новый год, многие стараются следовать приметам, чтобы привлечь удачу и достаток. Речь идет, в первую очередь, о цветах, которые желательны и нежелательны в одежде и интерьере.

Итак, на празднование Нового года – 2022 не стоит надевать наряды следующих цветов.

  • Красный – не стоит дразнить хищника, иначе вы рискуете навлечь на себя его гнев.
  • Оттенки оранжевого тоже под запретом – астрологи говорят, что Тигра такой цвет может напугать, слишком уж похоже на огонь.
  • Слишком яркие, "кислотные" цвета тоже нежелательный (розовый, зеленый).
  • В стремлении угодить "хозяину" грядущего года кто-то, наверняка, захочет облачиться в наряд с анималистичным принтом. Однако это будет ошибкой и отпугнет удачу.
  • Также не рекомендуется надевать большое количество украшений. Лучше ограничиться одним-двумя.

Какие цвета притянут удачу на Новый год – 2022

Стоит отдать предпочтение естественным оттенкам, пастельным цветам. То же относится и к фасонам одежды. Сдержанность и элегантность – вот о чем следует помнить, выбирая наряд на Новый год – 2022.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость324937
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2022 год-год златорогого тура. Вы даете неправильную информацию В РБ живут не китайцы а славяне!
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