Известные правила помогут привлечь удачу и добиться благополучия

В быту до сих пор сохраняются массы примет, связанных с обувью. Существует масса поверий, которые говорят о том, как именно стоит хранить этот предмет гардероба, чтобы не привлечь неудачу. Считается, что обувь имеет определенную энергию, которая влияет на наши отношения с окружающей средой из-за постоянного контакта с землей.

Одно из самых известных поверий гласит, что не нужно хранить дома старую обувь, которой вы не пользуетесь – неиспользуемые предметы приведут лишь к лишним проблемам и череде неудач. Ненужную пару можно просто выбросить в мусор или же отдать в мастерскую на ремонт. А пригодное для ношения можно кому-то подарить – лучше всего нуждающимся.

Не стоит расставлять обувь в доме, чтобы носки туфель смотрели на выход из квартиры – чтобы избежать финансовых крахов. Так же, как и переставлять обувь – правый и левый ботинок. В старину подразумевалось в те даврие времена принятие неверных и фатальных в жизни решений.

А случайная потеря обуви, как ни странно, по приметам сулит только положительные перемены в жизни и в карьере. Но в целом пары нужно расставлять в прихожей со всей аккуратностью – беспорядок не только сеет хаос в вашем доме, но и за его порогом.

Тщательный уход за обувью – тема, которую даже не стоит обсуждать. Вне зависимости от возраста вашего гардероба, обувь всегда должна быть чистой и аккуратной. Не только для того, чтобы вас по достоинству оценивали окружающие люди и близкие, но и для привлечения денег и удачи – в карьере и личных отношениях.

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