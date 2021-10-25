Звезды подскажут, как добиться успехов во вторник

Первая половина дня выдастся напряженной. Многим представителям зодиакального круга будет сложно найти общий язык с окружающими. Возможны споры и серьезные конфликты. После обеда влияние позитивных тенденций усилится. Появится шанс реализовать поставленные перед собой цели.

Овен

День отлично подходит для того, чтобы провести время со своей второй половинкой. Овнам пора перестать думать только о работе. Вполне возможно, что одинокие представители этого знака зодиака встретят свою любовь.

Телец

26 октября Тельцы вряд ли добьются существенных успехов в делах. Велик риск, что все пойдет не по плану. К сожалению, надеяться придется только на себя. Руку помощи вам никто не протянет. Не исключено, что ближе к вечеру вы получите приятный бонус в виде денежного поступления.

Близнецы

Во вторник Близнецы получат шанс поправить свое материальное положение. Кто-то найдет новый источник дохода, а кто-то получит заманчивое предложение по работе. Смело отправляйтесь на деловые встречи – удача будет на вашей стороне.

Рак

Раков ждут неприятности на работе. Начальство вряд ли оценит все ваши старания, что не может не огорчать. Не стоит зацикливаться на негативных моментах. Просто выполняйте свои обязанности – в скором времени фортуна вам улыбнется.

Лев

26.10.21 Львам не стоит поддаваться апатии и депрессивному настроению. Вместо того, чтобы сидеть сложа руки, отправьтесь в мини-путешествие. Смена обстановки точно пойдет вам на пользу.

Дева

В этот день Девам нужно отложить в сторону ранее составленный план и действовать по обстоятельствам. Не пренебрегайте своей интуицией – она подскажет, в каком направлении стоит двигаться.

Весы

По прогнозам астрологов, Весы могут получить желаемую прибыль. Однако не стоит бросать деньги на ветер. Лучше отложите часть средств на реализацию давней мечты. Берите инициативу в свои руки – пришла пора начать действовать.

Скорпион

Скорпионам будет непросто найти подход к окружающим. Многое, вплоть до незначительных мелочей, будет выводить вас из себя. В отношениях с близкими будьте готовы идти на компромисс и сглаживать острые углы.

Стрелец

26 октября на пути Стрельцов могут встретиться какие-то трудности. Смело обращайтесь за помощью к родным или друзьям. Их советы направят вас на правильный путь. Чтобы достичь поставленных целей, вам придется хорошо постараться.

Козерог

Козерогам не стоит пытаться прыгнуть выше головы. Велик риск разочароваться и навредить своему авторитету. Адекватно оценивайте собственные возможности, и тогда добьетесь больших успехов.

Водолей

Водолеи склонны усложнять ситуацию. Но не стоит этого делать – на самом деле все гораздо проще, чем вы думаете. Не бойтесь обращаться за советом к знающим людям. Вас точно не бросят в затруднительном положении.

Рыбы

Рыбам желательно оказать поддержку близким людям. Помните – не вам одним бывает тяжело. Помогите своему партнеру – вполне возможно, что он взвалил на себя слишком много обязанностей.

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