Во вторник нежелательно пускать в дом малознакомых людей

Во вторник православные отмечают праздник, связанный с Иверской иконой Божьей Матери. В 1648 году ее копия была перенесена в Москву. Оригинал хранится в Иверском монастыре, расположенном в Греции.

Данная икона считается чудотворной. У Иверской иконы Божьей Матери молятся об избавлении от различных недугов и бытовых проблем. Кроме того, верующие просят Деву Марию о том, чтобы пожары обошли их стороной, а новый год выдался урожайным.

Традиции и обычаи в день Иверской иконы Божьей Матери

26 октября крестьяне отправлялись в баню. Было принято наводить там порядок: чистить печь и лавки, обновлять доски, а также менять веники. Уборка была нацелена на то, чтобы прогнать из помещения злого духа – так называемого Банника.

Некоторые старались задобрить существо, живущее в бане. Специально для него в помещении оставляли веник, немного воды и кусочек мыла.

Что нельзя делать 26 октября

26 октября нежелательно пускать к себе на порог малознакомых людей. В соответствии с суеверием, велик риск попасться на удочку мошенников.

Не стоит пытаться выяснять отношения с близкими. Найти общий язык и достичь компромисса точно не получится.

Наши предки верили, что в этот день ни в коем случае нельзя надевать на себя черную одежду. Вещи этого цвета якобы притянут к своему владельцу неприятности.

Приметы на 26 октября

Петухи с самого утра горланят – к потеплению.

В этот день стоит прохладная погода – зима придет раньше времени.

Шелуха на луке тонкая – к теплой зиме, грубая – зимние месяцы будут морозными.

Ранее "Утро.News" поделилось приметами, связанными с обувью.