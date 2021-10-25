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Многие верят, что люди, рожденные под одним созвездием, обладают одинаковыми чертами характера. Так, эгоизм, как утверждают астрологи, присущ пяти знакам зодиака.
Представители знака очень нестабильны в своем настроении. Раки часто манипулируют людьми, чтобы добиться своего. А вот что при этом думают другие, им все равно.
На первое место в любой ситуации "цари зверей" ставят себя. В общении представители этой огненной стихии всегда ищут выгоду. Если собеседник не может ничем даже в теории пригодиться, велики шансы, что Львы вычеркнут его из своей жизни.
Самые эгоистичные в этой пятерке – Девы. Они не готовы ни при каких обстоятельствах жертвовать хоть толикой своего комфорта или интересов.
Представители этого зодиакального дома не могут жить спокойно, если ежедневно не добиваются хоть в чем-то успеха. Поэтому Скорпионы готовы идти по головам чаще других.
Козероги тоже не терпят, когда их просят обратить внимание на чьи-то, кроме своих собственных, цели. Окружающим стоит быть осторожнее в словах при попытке указать представителям этого знака зодиака на их эгоцентризм.
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