Не все готовы пожертвовать последней рубашкой нуждающемуся

Многие верят, что люди, рожденные под одним созвездием, обладают одинаковыми чертами характера. Так, эгоизм, как утверждают астрологи, присущ пяти знакам зодиака.

Рак

Представители знака очень нестабильны в своем настроении. Раки часто манипулируют людьми, чтобы добиться своего. А вот что при этом думают другие, им все равно.



Лев

На первое место в любой ситуации "цари зверей" ставят себя. В общении представители этой огненной стихии всегда ищут выгоду. Если собеседник не может ничем даже в теории пригодиться, велики шансы, что Львы вычеркнут его из своей жизни.

Дева

Самые эгоистичные в этой пятерке – Девы. Они не готовы ни при каких обстоятельствах жертвовать хоть толикой своего комфорта или интересов.

Скорпион

Представители этого зодиакального дома не могут жить спокойно, если ежедневно не добиваются хоть в чем-то успеха. Поэтому Скорпионы готовы идти по головам чаще других.

Козерог

Козероги тоже не терпят, когда их просят обратить внимание на чьи-то, кроме своих собственных, цели. Окружающим стоит быть осторожнее в словах при попытке указать представителям этого знака зодиака на их эгоцентризм.

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