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27 октября православные чтят память святой Параскевы Сербской. Она почитается в лике преподобных.
Параскева появилась на свет в десятом веке в городе Эпиват (нынешнее название – Селимпаша). После смерти родителей она отправилась в Константинополь, где стала монахиней. Спустя некоторое время святая обосновалась в пустыне в Иорданской долине. Там она вела отшельнический образ жизни, проводя время в молитвах.
За два года до своей смерти Сербская вернулась на родину. Она скончалась в 11 веке. Мощи Параскевы на данный момент находятся в румынском городе Яссы.
На Руси Параскеву считали заступницей женщин. 27 октября представительницы прекрасного пола должны были отдыхать от работы и домашних дел.
В этот день, как правило, за окном было очень грязно. Поэтому в народе святую часто называли Грязнухой.
На Параскеву было принято варить кашу из нового урожая. В блюдо добавляли свежее льняное масло.
В этот день нежелательно мыть волосы. В соответствии с суеверием, ослушавшийся лишится семейного благополучия.
Представительницам прекрасного пола нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Наши предки верили, что это может сильно огорчить Параскеву.
Не стоит 27 октября устраивать шумные гуляния. В противном случае можно навлечь на себя неприятности.
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