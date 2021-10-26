Приметы на 27 октября: что нельзя делать в день Параскевы

Приметы на 27 октября: что нельзя делать в день Параскевы
Фото: Umer Asif/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В среду нежелательно мыть голову

27 октября православные чтят память святой Параскевы Сербской. Она почитается в лике преподобных.

Параскева появилась на свет в десятом веке в городе Эпиват (нынешнее название – Селимпаша). После смерти родителей она отправилась в Константинополь, где стала монахиней. Спустя некоторое время святая обосновалась в пустыне в Иорданской долине. Там она вела отшельнический образ жизни, проводя время в молитвах.

За два года до своей смерти Сербская вернулась на родину. Она скончалась в 11 веке. Мощи Параскевы на данный момент находятся в румынском городе Яссы.

Традиции и обычаи в день Параскевы

На Руси Параскеву считали заступницей женщин. 27 октября представительницы прекрасного пола должны были отдыхать от работы и домашних дел.

В этот день, как правило, за окном было очень грязно. Поэтому в народе святую часто называли Грязнухой.

На Параскеву было принято варить кашу из нового урожая. В блюдо добавляли свежее льняное масло. 

Что нельзя делать 27 октября

В этот день нежелательно мыть волосы. В соответствии с суеверием, ослушавшийся лишится семейного благополучия.

Представительницам прекрасного пола нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Наши предки верили, что это может сильно огорчить Параскеву.

Не стоит 27 октября устраивать шумные гуляния. В противном случае можно навлечь на себя неприятности.

Приметы на 27 октября

  • На дорогах грязь – к скорому приходу зимы.
  • 27 октября льет дождь – зимой будет много снега.
  • На небе ярко мерцают звезды – к богатому урожаю на следующий год. 

Ранее "Утро.News" поделилось гороскопом на неделю с 25 по 31 октября. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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