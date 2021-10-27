Необходимо выполнить несколько простых ритуалов

Ноябрь считается энергетически мощным месяцем для того, чтобы улучшить свое материальное состояние. Астролог Людмила Митрохина рассказала, как это сделать.

По словам эксперта по звездам, на последний месяц осени выпало десять "денежных" дней. Это – период с 12 по 15, с 22 по 24 и с 28 по 30 числа включительно.

Митрохина акцентировала внимание на том, что богатство может прийти только к спокойным и уравновешенным личностям. Если человек является заложником собственных эмоций, то для начала желательно обратиться за помощью к психологу и только после этого проводить ритуалы.

Людмила посоветовала каждое утро произносить фразу: "Деньги меня любят и идут ко мне". Также можно прибегнуть к одной практике. Возьмите чистый лист, после чего напишите на нем все свои страхи, связанные с финансами. Например, вы переживаете из-за того, что если останетесь без денег, то близкие от вас отвернутся.

После того, как вы закончите изливать душу, сожгите исписанный лист. Во время ритуала вслух говорите, что вы становитесь свободными и открытыми потокам изобилия, передает "7 дней".

Астролог советует приобрести новый кошелек. Новая вещь способна притягивать благополучие и финансовый успех.

Еще один ритуал связан с запахом денег. Для этого возьмите самые крупные купюры, которые у вас имеются, и начните тереть их между ладонями. Как только вы почувствуете тепло, поднесите деньги к носу и вдохните запах. По словам Митрохиной, таким образом можно открыть финансовые потоки.

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