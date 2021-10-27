Гороскоп на 28 октября 2021 года

Гороскоп на 28 октября 2021 года
Фото: depositphotos.com
Звезды подскажут, как добиться успеха в делах

Астрологи советуют освободить этот день от серьезных дел и важных встреч. Стоит акцентировать внимание на восстановлении сил и душевного равновесия. В скором времени придется потратить много энергии на достижение поставленных целей.

Овен

Материальное положение Овнов улучшится. Вполне возможно, что вы найдете новые источники дохода. Но не стоит бросать деньги на ветер – лучше начните копить на реализацию давней мечты.

Телец

Тельцов ждет неблагоприятный день. Будьте максимально осторожны – кто-то из вашего окружения пытается вставить вам палки в колеса. Занимайте нейтральную позицию в конфликтных ситуациях. Не исключено обострение давнего недуга.

Близнецы

28 октября Близнецы будут допускать большое количество ошибок. Это может сильно ударить по вашему кошельку и авторитету. Не стоит отказываться от советов – информация из уст знающих людей направит вас на верный путь.

Рак

Раки скорее всего столкнутся с дефицитом ярких эмоций. Не бойтесь выходить из зоны комфорта и делать шаг навстречу переменам. Пришла пора воплощать желаемое в жизнь. Возможны приятные события на личном фронте.

Лев

В этот день Львам захочется побыть в одиночестве. Не препятствуйте своим желаниям и воспользуйтесь этим временем для того, чтобы привести мысли в порядок. Но не стоит надолго отгораживаться от внешнего мира.

Дева

28.10.21 Девам не стоит совершать крупные покупки. Есть риск нарваться на мошенников и потерять все свои сбережения. Представители мужского пола смогут добиться успехов в рабочих делах, а вот женщинам будет везти гораздо меньше. 

Весы

Удача в четверг будет на стороне Весов. Вы ощутите прилив сил и энергии. Не упустите шанс реализовать поставленные перед собой цели и взяться за что-то новое. Вы найдете выход из любых затруднительных ситуаций.

Скорпион

Скорпионам не стоит ввязываться в сомнительные авантюры. Лучше поберегите свою репутацию. И не делайте поспешных выводов – мнение, сложившееся под влиянием эмоций, вряд ли окажется правильным.

Стрелец

Стрельцов ждут частые перемены в настроении. Вы как будто окажетесь на американских горках. Постарайтесь держать себя в руках и не ввязываться в конфликты. Из затруднительной ситуации вы скорее всего выйдете в статусе проигравшего.

Козерог

Козерогам стоит акцентировать внимание на домашних делах. Из-за того, что вы много времени тратили на решение рабочих вопросов, родные оказались на втором плане. Поговорите с ними по душам и устраните накопившееся недопонимание.

Водолей

Водолеям важно направить энергию в нужное русло. Если вы не найдете, чем себя занять, то скорее всего начнете искать какие-либо авантюры. Адекватно оценивайте собственные возможности и не пытайтесь прыгнуть выше своей головы.

Рыбы

В четверг, 28 октября, удача отвернется от Рыб. Обстоятельства будут складываться не в вашу пользу. Вам остается только смириться и подстраиваться под ситуацию. Возможно, кто-то получит неприятную новость. 

Ранее астролог Людмила Митрохина рассказала, в какие дни ноября можно привлечь к себе богатство. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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