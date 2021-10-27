Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
28 октября православные вспоминают преподобного Евфимия Солунского. Он появился на свет в 823 году в христианской семье.
Евфимий рано женился и стал отцом. Когда Солунскому исполнилось 18 лет, он оставил семью и принял постриг. Некоторое время преподобный жил на горе Афон вместе с отшельником Иосифом.
В 863 году святой принял подвиг столпничества. После кончины Иосифа Евфимий занялся восстановлением разрушенного монастыря святого Андрея. Там он создал монашескую общину. Также Солунский основал женский монастырь. Преподобный скончался в 898 году. Его мощи хранятся в Солониках.
В народе Евфимия называли Ефимием. Подобная форма имени легче воспроизводилась нашими предками.
В этот день крестьяне очищали лен от одревесневших частей стебля. Делать это нужно было очень быстро. В противном случае лен мог впитать в себя влагу.
Женщины и мужчины занимались трепанием льна. По завершении работы материал раскладывали по качеству и цвету. Отходы не выкидывали, а использовали в быту – например, изготавливали из остатков растения веревки и жгуты.
В этот день нельзя стирать и гладить белье. Человек, нарушивший запрет, может серьезно заболеть.
На Ефимия нежелательно ругаться и спорить. В противном случае от ослушавшегося отвернется удача.
Представительницам прекрасного пола не стоит 28 октября заплетать косы. Суеверие гласит – делая подобную прическу, можно навлечь на себя неприятности.
Ранее астролог Людмила Митрохина поделилась ритуалами по привлечению богатства.
Москва использует вопрос с поставками для урегулирования политической ситуации с Кишиневым, утверждает источник
Народ отказался верить в победу собственной армии