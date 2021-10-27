Приметы на 28 октября: что нельзя делать в день Ефимия Осеннего

Приметы на 28 октября: что нельзя делать в день Ефимия Осеннего
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В четверг нежелательно стирать и гладить белье

28 октября православные вспоминают преподобного Евфимия Солунского. Он появился на свет в 823 году в христианской семье.

Евфимий рано женился и стал отцом. Когда Солунскому исполнилось 18 лет, он оставил семью и принял постриг. Некоторое время преподобный жил на горе Афон вместе с отшельником Иосифом.

В 863 году святой принял подвиг столпничества. После кончины Иосифа Евфимий занялся восстановлением разрушенного монастыря святого Андрея. Там он создал монашескую общину. Также Солунский основал женский монастырь. Преподобный скончался в 898 году. Его мощи хранятся в Солониках.

Традиции и обычаи в день Ефимия Осеннего

В народе Евфимия называли Ефимием. Подобная форма имени легче воспроизводилась нашими предками.

В этот день крестьяне очищали лен от одревесневших частей стебля. Делать это нужно было очень быстро. В противном случае лен мог впитать в себя влагу.

Женщины и мужчины занимались трепанием льна. По завершении работы материал раскладывали по качеству и цвету. Отходы не выкидывали, а использовали в быту – например, изготавливали из остатков растения веревки и жгуты.

Что нельзя делать 28 октября

В этот день нельзя стирать и гладить белье. Человек, нарушивший запрет, может серьезно заболеть.

На Ефимия нежелательно ругаться и спорить. В противном случае от ослушавшегося отвернется удача.

Представительницам прекрасного пола не стоит 28 октября заплетать косы. Суеверие гласит – делая подобную прическу, можно навлечь на себя неприятности.

ПРИМЕТЫ НА 28 ОКТЯБРЯ

  • Кошка пьет много воды – к ненастью.
  • Во время восхода над солнцем висит облако – погода в скором времени ухудшится.
  • 28 октября выпал снег – к богатому урожаю хлеба. 

Ранее астролог Людмила Митрохина поделилась ритуалами по привлечению богатства. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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