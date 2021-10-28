Приметы на 29 октября: что нельзя делать в день Лонгина Сотника

Приметы на 29 октября: что нельзя делать в день Лонгина Сотника
Фото: Paul Zinken/dpa/www.globallookpress.com
В пятницу нежелательно заниматься рукоделием

29 октября православные чтят память мученика Лонгина Сотника. Изначально он был командиром военного подразделения в римской армии. В соответствии с преданием, Лонгин присутствовал при распятии Иисуса Христа.

Сотник страдал от катаракты. Во время казни кровь Христа брызнула военному деятелю в глаза, и к нему чудом вернулась способность видеть. После произошедшего он раскаялся во всех грехах и начал исповедовать христианство.

Лонгин стал христианским подвижником. Святой отправился с проповедью в родную Каппадокию. По приказу Понтия Пилата Сотника и его учеников казнили.

Традиции и обычаи в день Лонгина Сотника

29 октября крестьяне доставали теплые вещи и выносили их на улицу. Считалось, что если на вещи попадет солнечный свет, то их хозяин будет счастливым и здоровым.

Лонгин считается покровителем людей, которые имеют какие-либо проблемы с глазами. Поэтому в день памяти мученика принято молиться об исцелении.

Рано утром наши предки умывались холодной водой и просили Сотника, чтобы их зрение оставалось острым.

Что нельзя делать 29 октября

В пятницу нежелательно заниматься делами, которые требуют сильного напряжения глаз. Под "запрет" попадают рукоделие и другая мелкая работа.

29 октября не стоит грустить. Наши предки верили, что негативные мысли могут воплотиться в реальной жизни.

Также в этот день не стоит сквернословить, в противном случае придет несчастье.

Приметы на 29 октября

  • На Лонгина дует сильный ветер – к дождю.
  • Ночью на небе ярко горят звезды – ждите хорошую погоду.
  • Куры или гуси стоят на одной лапе – к скорому похолоданию. 

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Анастасия ГОРЮНОВА

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