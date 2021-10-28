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29 октября православные чтят память мученика Лонгина Сотника. Изначально он был командиром военного подразделения в римской армии. В соответствии с преданием, Лонгин присутствовал при распятии Иисуса Христа.
Сотник страдал от катаракты. Во время казни кровь Христа брызнула военному деятелю в глаза, и к нему чудом вернулась способность видеть. После произошедшего он раскаялся во всех грехах и начал исповедовать христианство.
Лонгин стал христианским подвижником. Святой отправился с проповедью в родную Каппадокию. По приказу Понтия Пилата Сотника и его учеников казнили.
29 октября крестьяне доставали теплые вещи и выносили их на улицу. Считалось, что если на вещи попадет солнечный свет, то их хозяин будет счастливым и здоровым.
Лонгин считается покровителем людей, которые имеют какие-либо проблемы с глазами. Поэтому в день памяти мученика принято молиться об исцелении.
Рано утром наши предки умывались холодной водой и просили Сотника, чтобы их зрение оставалось острым.
В пятницу нежелательно заниматься делами, которые требуют сильного напряжения глаз. Под "запрет" попадают рукоделие и другая мелкая работа.
29 октября не стоит грустить. Наши предки верили, что негативные мысли могут воплотиться в реальной жизни.
Также в этот день не стоит сквернословить, в противном случае придет несчастье.
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