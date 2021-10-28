Для реализации задуманных планов придется приложить немного усилий

Астрологи активно составляют прогнозы на 2022 год. Так, стало известно, для каких знаков зодиака будущие 12 месяцев станут определяющими. Будьте готовы к тому, что перемены произойдут едва ли не во всех сферах. Даже самые смелые мечты осуществятся, если вы не будете лениться.

Телец

Для Тельцов 2022 станет годом любви. Одинокие представители знака найдут себя в отношениях, а семейные получат возможность убедиться в правильности своего выбора. Однако звезды будут благоволить только тем, кто не боится действовать. Проявите настойчивость, достигая поставленных целей.

Рак

Весы

Ракам в 2022 перемены дадутся непросто, потому что порой представителям знака придется переступать через себя и идти на разного рода жертвы. Изменений стоит ждать и в личной жизни, и в карьере, которая в этом году обязательно пойдет в гору.

Если вы давно хотели переехать, то в 2022 году вы сможете это сделать. Звезды говорят, что Весы найдут жилье своей мечты. Также год сулит перемены к лучшему в личной жизни.

Стрелец

2022 год будет богат на новые знакомства, которые в итоге окажутся очень полезными. Люди, которые войдут в жизнь Стрельцов, помогут им найти себя и обогатиться. Однако не спешите хвастаться успехами, потому что резкий взлет может вызвать зависть у окружающих.

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало о самых эгоистичных знаках зодиака.