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Как оказалось, порой цвета могут оттолкнуть от знаков зодиака удачу. Астрологи выяснили, каких цветов стоит опасаться, чтобы не навлечь на себя беду.
Огненному знаку категорически противопоказаны любые оттенки синего цвета. Он вгоняет Овнов в тоску и меланхолию. Так что избегайте этого цвета, чтобы не чувствовать слабость и апатию.
На состояние Тельцов могут повлиять красный и желтый. Эти оттенки пробуждают в представителях знака не самые лучшие качества: жестокость, агрессию и вспыльчивость.
Энергичным и легким Близнецам запрещены зеленые цвета. Этот оттенок превращает воздушный знак в скучных и неинтересных персонажей.
Черный цвет может разрушить жизнь Раков. Из-за него представители знака плохо слышат свою интуицию и допускают роковые ошибки. Не носите вещи темных оттенков, если не хотите лишиться уверенности в себе.
Ярким Львам противопоказаны скучные пастельные цвета, потому что они ослабляют энергетику представителей знака.
Девам рекомендуется носить коричневые цвета, избегая при этом красных подтонов, из-за которых контролировать эмоции становится сложнее.
Как и Девам, астрологи рекомендуют Весам избегать красных цветов. Из-за них представители знака начинают чувствоаать усталость и чрезмерную нервозность.
Белый цвет – худшее решение для Скорпионов. Он не только отпугнет удачу, но и раскроет в водном знаке худшие черты характера, а заодно и заставит усомниться в собственных силах.
Табу для Стрельцов – синий цвет, который заставляет представителей чувствовать себя отрешенно и беспокойно.
Удачу Козерогам принесут темные оттенки, а любовь к ярким – красному и оранжевому – негативно повлияет на их судьбу.
Темно-зеленые и черные оттенки сделают Водолеев несчастными. Для внутренней гармонии и стабильности выбирайте белые, голубые и другие светлые цвета.
Рыбам же настоятельно рекомендуется избегать коричневого и темно-синего. Они негативно влияют на психику и повышают тревожность.
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