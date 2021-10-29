Некоторые оттенки способны изменить жизнь представителей зодиакального круга в худшую сторону

Как оказалось, порой цвета могут оттолкнуть от знаков зодиака удачу. Астрологи выяснили, каких цветов стоит опасаться, чтобы не навлечь на себя беду.

Овен

Огненному знаку категорически противопоказаны любые оттенки синего цвета. Он вгоняет Овнов в тоску и меланхолию. Так что избегайте этого цвета, чтобы не чувствовать слабость и апатию.

ТЕЛЕЦ

На состояние Тельцов могут повлиять красный и желтый. Эти оттенки пробуждают в представителях знака не самые лучшие качества: жестокость, агрессию и вспыльчивость.

Близнецы

Энергичным и легким Близнецам запрещены зеленые цвета. Этот оттенок превращает воздушный знак в скучных и неинтересных персонажей.

Рак

Черный цвет может разрушить жизнь Раков. Из-за него представители знака плохо слышат свою интуицию и допускают роковые ошибки. Не носите вещи темных оттенков, если не хотите лишиться уверенности в себе.

Лев

Ярким Львам противопоказаны скучные пастельные цвета, потому что они ослабляют энергетику представителей знака.

Дева

Девам рекомендуется носить коричневые цвета, избегая при этом красных подтонов, из-за которых контролировать эмоции становится сложнее.

Весы

Как и Девам, астрологи рекомендуют Весам избегать красных цветов. Из-за них представители знака начинают чувствоаать усталость и чрезмерную нервозность.

Скорпион

Белый цвет – худшее решение для Скорпионов. Он не только отпугнет удачу, но и раскроет в водном знаке худшие черты характера, а заодно и заставит усомниться в собственных силах.

Стрелец

Табу для Стрельцов – синий цвет, который заставляет представителей чувствовать себя отрешенно и беспокойно.

Козерог

Удачу Козерогам принесут темные оттенки, а любовь к ярким – красному и оранжевому – негативно повлияет на их судьбу.

Водолей

Темно-зеленые и черные оттенки сделают Водолеев несчастными. Для внутренней гармонии и стабильности выбирайте белые, голубые и другие светлые цвета.

Рыбы

Рыбам же настоятельно рекомендуется избегать коричневого и темно-синего. Они негативно влияют на психику и повышают тревожность.

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