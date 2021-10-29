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Начало дня будет достаточно интересным. Перед некоторыми представителями зодиакального круга откроются новые двери. Появится возможность научиться чему-то полезному. После обеда обстановка станет напряженной. Не исключены споры и конфликты с близким окружением.
Овнам не следует многого требовать от своего партнера. Это может спровоцировать серьезную ссору. Лучше откажитесь от попыток излить душу – вряд ли вас кто-то правильно поймет. Надеяться придется только на себя.
День отлично подходит для новых знакомств и реализации давних планов. Настроение Тельцов будет на высоте, что благоприятно отразится на качестве работы. Окружающие оценят ваши обаяние и хорошее чувство юмора.
30 октября Близнецы столкнутся с трудностями в личной жизни. Даже в самых на первый взгляд гармоничных парах возможны недопонимания. Если вам предстоит принимать серьезные решения, то обязательно прислушайтесь к своей интуиции.
В субботу Раков поджидают сложности в семье. Постарайтесь держать себя в руках и не проявлять агрессию. Тот, кто сумеет сохранить позитивный настрой, добьется больших успехов в делах. Принимайте решения, основываясь на собственном опыте.
В этот день у Львов появится шанс поправить свое материальное положение. Не исключено, что вам предложат принять участие в прибыльном проекте. На вашем пути скорее всего встретятся люди, которые в будущем станут верными единомышленниками.
30.10.21 Девам желательно заниматься только теми делами, в которых вы разбирайтесь. Браться за что-то новое не стоит – вы вряд ли добьетесь существенных успехов. И не пренебрегайте своим здоровьем.
Весов ждет не очень благоприятный день. Вас может вывести из себя даже какая-то мелочь. Чтобы не испортить настроение ни себе, ни окружающим, постарайтесь сгладить все острые углы. Важные дела стоит отложить на потом.
В субботу Скорпионы склонны принимать все близко к сердцу. Вы будете переживать и расстраиваться из-за пустяков. Депрессивный настрой может стать причиной обострения старого недуга.
Стрельцам стоит отказаться от принятия необдуманных решений. Это может привести к неприятным последствиям. Чтобы в будущем не жалеть о своих действиях, обязательно взвесьте все "за" и "против".
Жизненная энергия Козерогов сильно снизилась. Это значит, что пришла пора как следует отдохнуть. Назначьте встречу с друзьями или отправьтесь в небольшое путешествие. Новые впечатления помогут вам вернуться в строй.
В голову Водолеям придут интересные идеи, которые захочется воплотить в жизнь в ближайшее время. Вполне возможно, что некоторые представители этого звездного дома найдут новые источники дохода.
30 октября – подходящий день для того, чтобы наладить отношения с коллегами и начальством. Вы получите шанс проявить себя с лучшей стороны. Не сидите без дела, иначе удача выскользнет из ваших рук.
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