В субботу не стоит проводить финансовые операции с крупными денежными суммами

30 октября – день памяти пророка Осия, первого из двенадцати меньших пророков. Он родился в восьмом веке до нашей эры.

Осия жил в Израильском царстве. Многие в тот период поклонялись идолам. Пророк боролся с язычеством и направлял людей на путь истинный.

Примерно за тысячу лет до пришествия Спасителя Осия предсказал, что ветхозаветному жертвоприношению будет положен конец, а народ уверует в Бога.

Традиции и обычаи в день Осия Колесника

30 октября наши предки готовились к тому, чтобы сменить четырехколесную телегу на сани. Грузовую повозку чистили и ремонтировали в случае необходимости, после чего убирали в сарай.

По скрипу колеса крестьяне определяли, каким будет урожай в следующем году. Если оно скрипит – большого количества качественных плодов ждать не стоит.

Отсюда и народное название дня – Осия Колесник.

На Осия представительницы прекрасного пола читали специальный заговор, чтобы возлюбленный был им верен.

Что нельзя делать 30 октября

Не стоит в этот день выяснять отношения с начальством. Все это может закончиться увольнением.

30 октября нежелательно проводить финансовые операции с крупными денежными суммами. Велик риск допустить ошибку и остаться без накоплений.

Поход в увеселительные заведения может привести к неприятным последствиям.

Приметы на 30 октября

Гусь машет крыльями – быть дождю.

Луна ярко светит – к хорошей погоде. Свет от небесного тела бледный – к ненастью.

Кошка крепко спит – ждите потепление.

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