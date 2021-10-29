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30 октября – день памяти пророка Осия, первого из двенадцати меньших пророков. Он родился в восьмом веке до нашей эры.
Осия жил в Израильском царстве. Многие в тот период поклонялись идолам. Пророк боролся с язычеством и направлял людей на путь истинный.
Примерно за тысячу лет до пришествия Спасителя Осия предсказал, что ветхозаветному жертвоприношению будет положен конец, а народ уверует в Бога.
30 октября наши предки готовились к тому, чтобы сменить четырехколесную телегу на сани. Грузовую повозку чистили и ремонтировали в случае необходимости, после чего убирали в сарай.
По скрипу колеса крестьяне определяли, каким будет урожай в следующем году. Если оно скрипит – большого количества качественных плодов ждать не стоит.
Отсюда и народное название дня – Осия Колесник.
На Осия представительницы прекрасного пола читали специальный заговор, чтобы возлюбленный был им верен.
Не стоит в этот день выяснять отношения с начальством. Все это может закончиться увольнением.
30 октября нежелательно проводить финансовые операции с крупными денежными суммами. Велик риск допустить ошибку и остаться без накоплений.
Поход в увеселительные заведения может привести к неприятным последствиям.
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