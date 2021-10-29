В последний осенний месяц фортуна улыбнется далеко не всем

Для многих ноябрь станет периодом испытаний и настоящей проверки на прочность. Однако среди представителей зодиакальных домов нашлись и те, кому несказанно повезет в этом холодном осеннем месяце. По словам опытного астролога Юлии Николаевой, среди счастливчиков окажутся Козероги, Девы и Стрельцы.

Девы

Девы будут чувствовать себя в полной гармонии с окружающим миром. Отношения в семье и на работе выйдут на новый уровень. Наконец-то представители этого зодиакального дома ощутят, что делают все правильно и движутся в нужном направлении. Также в ноябре должна состояться крупная сделка, которая существенно поправит финансовое положение Дев. Месяц отлично подходит для смены места трудоустройства или переезда.

Стрельцы

Звезды обещают представителям этого знака увлекательное путешествие в ноябре. Также этот месяц должен стать для Стрельцов периодом исполнения заветных желаний. Возможно, в их жизни появится покровитель, который окажет существенное влияние на дальнейшую судьбу. Более того, на голову Стрельцов может свалиться неожиданное богатство: наследство или крупная премия, а возможно и внушительный выигрыш.



Козероги

Звезды обещают, что в ноябре 2021 года Козероги откроют в себе неожиданные таланты. Представителей этого зодиакального круга может серьезно увлечь новая творческая профессия. При этом такая деятельность принесет существенный доход. Середину месяца лучше посвятить общению с единомышленниками. В таких беседах может родиться идея, которая перевернет жизнь Козерогов.

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