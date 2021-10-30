В воскресенье нежелательно есть острую пищу

В последний день октября православные чтят память святого Луки. Он считается автором одного из четырех Евангелий.

Лука был хорошо образован. Апостол изучал философию, медицину и живопись. Святого называли "первооткрывателем" в иконописи. В соответствии с преданием, именно он создал первые иконы, на которых была изображена Дева Мария.

На протяжении всей своей жизни евангелист проповедовал Слово Господне. Мощи апостола находятся в базилике Святой Иустины в итальянском городе Падуя.

Традиции и обычаи в Луков день

Наши предки считали святого Луку покровителем живописи. Поэтому перед тем, как взяться за данный вид деятельности, они мысленно обращались за благословлением к апостолу.

31 октября крестьяне устраивали так называемые луковые базары. На прилавки они выкладывали остатки урожая этой культуры.

На Руси верили – если съесть лук в Луков день, то можно поправить здоровье и привлечь к себе благополучие.

Что нельзя делать 31 октября

На Луку нежелательно употреблять в пищу острые продукты. У того, кто ослушается, могут обостриться давние недуги.

Другой запрет связан с перееданием. Наши предки советовали соблюдать меру во время трапезы, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Не стоит 31 октября давать деньги в долг. Считается, что обратно средства вернутся очень нескоро.

Приметы на 31 октября

В этот день еще не выпал снег – зима придет позже положенного срока.

Бледная и мутная луна – к непогоде.

Лошади фыркают – ждите потепление.

Ранее "Утро.News" рассказало, что положить в кошелек для привлечения денег.