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В последний день октября православные чтят память святого Луки. Он считается автором одного из четырех Евангелий.
Лука был хорошо образован. Апостол изучал философию, медицину и живопись. Святого называли "первооткрывателем" в иконописи. В соответствии с преданием, именно он создал первые иконы, на которых была изображена Дева Мария.
На протяжении всей своей жизни евангелист проповедовал Слово Господне. Мощи апостола находятся в базилике Святой Иустины в итальянском городе Падуя.
Наши предки считали святого Луку покровителем живописи. Поэтому перед тем, как взяться за данный вид деятельности, они мысленно обращались за благословлением к апостолу.
31 октября крестьяне устраивали так называемые луковые базары. На прилавки они выкладывали остатки урожая этой культуры.
На Руси верили – если съесть лук в Луков день, то можно поправить здоровье и привлечь к себе благополучие.
На Луку нежелательно употреблять в пищу острые продукты. У того, кто ослушается, могут обостриться давние недуги.
Другой запрет связан с перееданием. Наши предки советовали соблюдать меру во время трапезы, чтобы не навлечь на себя неприятности.
Не стоит 31 октября давать деньги в долг. Считается, что обратно средства вернутся очень нескоро.
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