Звезды не позволят некоторым построить гармоничные отношения

Одной из частых причин расставаний является несхожесть характеров партнеров. Астрологи уверены – на прочность союза может повлиять и степень совместимости по знакам зодиака. Итак, каким представителям звездных домов не суждено быть вместе?

Рыбы и Козероги

Если в отношения вступили Рыбы и Козероги, то это вряд ли закончится хэппи-эндом. Дело в том, что представители обоих знаков зодиака по своей природе считаются лидерами. Они не любят и не умеют идти на уступки. Кроме того, они будут постоянно ставить друг другу какие-то условия. Каждый из этой пары не способен слышать свою вторую половинку.

Водолеи и Скорпионы

Водолеи являются очень эмоциональными и ранимыми. Чтобы чувствовать себя полноценными личностями, им необходима постоянная поддержка и забота. Рожденные под этим созвездием люди умеют выражать свои чувства. Этого они будут требовать и от своего партнера. Что касается пробивных и местами жестких Скорпионов, то им чужды романтические проявления. Кстати, если Водолеи попытаются обмануть представителей данного знака зодиака, вернуть их доверие они больше не смогут.

Тельцы и Львы

Отношения Тельцов и Львов можно назвать своеобразной "пороховой бочкой". И те, и другие – невероятно вспыльчивые люди. Когда речь идет о необходимости найти компромиссное решение, представители обоих знаков зодиака упираются лбами. Как следствие – недомолвки и постоянные конфликты.

Ранее астрологи рассказали, каким знакам зодиака повезет в ноябре.