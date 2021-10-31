Астрологи назвали обреченные на разрыв пары среди знаков зодиака

Астрологи назвали обреченные на разрыв пары среди знаков зодиака
Фото: pixabay.com
Звезды не позволят некоторым построить гармоничные отношения

Одной из частых причин расставаний является несхожесть характеров партнеров. Астрологи уверены – на прочность союза может повлиять и степень совместимости по знакам зодиака. Итак, каким представителям звездных домов не суждено быть вместе?

Рыбы и Козероги

Если в отношения вступили Рыбы и Козероги, то это вряд ли закончится хэппи-эндом. Дело в том, что представители обоих знаков зодиака по своей природе считаются лидерами. Они не любят и не умеют идти на уступки. Кроме того, они будут постоянно ставить друг другу какие-то условия. Каждый из этой пары не способен слышать свою вторую половинку.

Водолеи и Скорпионы

Водолеи являются очень эмоциональными и ранимыми. Чтобы чувствовать себя полноценными личностями, им необходима постоянная поддержка и забота. Рожденные под этим созвездием люди умеют выражать свои чувства. Этого они будут требовать и от своего партнера. Что касается пробивных и местами жестких Скорпионов, то им чужды романтические проявления. Кстати, если Водолеи попытаются обмануть представителей данного знака зодиака, вернуть их доверие они больше не смогут.

Тельцы и Львы

Отношения Тельцов и Львов можно назвать своеобразной "пороховой бочкой". И те, и другие – невероятно вспыльчивые люди. Когда речь идет о необходимости найти компромиссное решение, представители обоих знаков зодиака упираются лбами. Как следствие – недомолвки и постоянные конфликты.  

Ранее астрологи рассказали, каким знакам зодиака повезет в ноябре. 

Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

Молдавия выторговала у России скидку на газ

Кишинев добился приемлемой для себя цены на голубое топливо

Радоваться нечему: Чубайс предрек России проблемы из-за высоких цен на газ в Европе

Для нашей страны энергетический кризис ничем хорошим не закончится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей