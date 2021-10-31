Приметы на 1 ноября: что нельзя делать в Иванов день

Приметы на 1 ноября: что нельзя делать в Иванов день
Фото: pixabay.com
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В народе эту дату также называют проводами осени

С 1 ноября, по народным приметам, осеннее тепло окончательно уходит и зимние морозы становятся все ближе.

Что можно делать в Иванов день

Суеверные крестьяне в это время всячески умасливали домового, чтобы тот помогал, а не пакостил. Специально для него готовили сладкую кашу, угощали "хозяина" дома и свежеиспеченным горячим хлебом.

Традиционно в первый день ноября хозяйки подавали на стол разнообразные блюда из птицы.

Что нельзя делать 1 ноября 2021 года

Дурной приметой в народе считалось оставить нараспашку окна или двери. В Иванов день в жилище может проникнуть всякая нечисть.

Хозяйки не сушили на улице белье и одежду, чтобы избежать бед и хворей.

Если в этот день у вас попросят милостыню или просто помощи, ни в коем случае не отказывайте. Отвернувшимся от тех, кто в нужде, самим придется несладко, говорят народные поверья.

Народные приметы

Снег 1 ноября сулит суровые морозы зимой и позднюю весну.

Если снежок кружится ночью и ярко горят звезды – скоро будут заморозки.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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