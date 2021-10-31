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С 1 ноября, по народным приметам, осеннее тепло окончательно
уходит и зимние морозы становятся все ближе.
Суеверные крестьяне в это время всячески умасливали домового, чтобы тот помогал, а не пакостил. Специально для него готовили сладкую кашу, угощали "хозяина" дома и свежеиспеченным горячим хлебом.
Традиционно в первый день ноября хозяйки подавали на стол разнообразные блюда из птицы.
Дурной приметой в народе считалось оставить нараспашку окна или двери. В Иванов день в жилище может проникнуть всякая нечисть.
Хозяйки не сушили на улице белье и одежду, чтобы избежать бед и хворей.
Если в этот день у вас попросят милостыню или просто помощи, ни в коем случае не отказывайте. Отвернувшимся от тех, кто в нужде, самим придется несладко, говорят народные поверья.
Снег 1 ноября сулит суровые морозы зимой и позднюю весну.
Если снежок кружится ночью и ярко горят звезды – скоро будут заморозки.
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