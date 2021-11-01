Следующие семь дней обещают быть непростыми

Первые дни идеально подходят для обсуждения контрактов и проведения деловых сделок. Но осторожность проявлять все-таки стоит, потому что положение небесных тел сейчас не самое благоприятное, поэтому может возникнуть некоторая напряженность в отношениях с близкими. С 1 по 7 ноября также можно заниматься решением финансовых вопросов. Подходите к этому делу ответственно, ищите нестандартные варианты решений, и тогда удача вам улыбнется.

Овен

На этой неделе Овны будут полностью погружены в работу. Но не стоит забывать о близких. С 1 по 7 ноября могут возникать конфликты на ровном месте. Однако не спешите реагировать слишком эмоционально. С помощью правильных аргументов вам удастся убедить всех в своей правоте.

Телец

Эта неделя будет довольно сложной, особенно в тех аспектах, которые касаются семейных вопросов. Проявите сдержанность, чтобы уже к середине семидневки обрести душевное спокойствие и расслабиться. Не забывайте о финансовых обязательствах, чтобы не было проблем в будущем.

Близнецы

Близнецам звезды советуют быть сдержаннее. Общение с окружающими будет проблематичным, из-за этого не исключены задержки в ваших делах. Постарайтесь не вымещать свое раздражение на семье. В середине недели ситуация улучшится, поэтому просто перетерпите. На выходных устройте вечернику с друзьями.

Рак

С 1 по 7 ноября Ракам нужно внимательнее относиться к своему здоровью. Эта неделя принесет вам много перемен, и события будут быстрыми и шокирующими, но изменения будут к лучшему. В середине недели вам, возможно, придется сосредоточиться на семейных и профессиональных проблемах, которые будут мешать вам двигаться вперед.

Лев

Львы смогут достичь своих целей. Но для этого потребуется приложить немало усилий. Не концентрируйтесь на неприятных деталях. Лучше пересмотрите свою тактику и поймите, что вас окружают хорошие люди, которые всегда готовы прийти к вам на помощь. Ближе к выходным найдите время, чтобы расслабиться и немного повеселиться.

Дева

С 1 по 7 ноября в жизнях Дев произойдет несколько событий, которые встряхнут вашу повседневную жизнь. Не пугайтесь. Это ваш шанс начать все сначала. Попрощайтесь с людьми, которые делают вас несчастными, увольтесь с работы, где вас не ценят. Звезды на вашей стороне, поэтому все получится.

Весы

Будущая неделя для Весов будет омрачена общением с близкими. Представители знака будут чувствовать, что никто не может их понять. С этим будет трудно справиться, так что держите себя в руках и не усугубляйте ситуацию. Если этого не сделать, тогда можно разрушить все, ради чего так упорно трудились. Ближе к концу семидневки найдите время, чтобы повидаться с друзьями и отдохнуть.

Скорпион

Скорпионы будут раздраженными и уставшими. Старайтесь не конфликтовать и сохранять позитивный настрой. Избавиться от плохих мыслей помогут родные, которые поддержат не только словом, но и делом. Обязательно отблагодарите их. Ближе к выходным есть шанс получить интересное рабочее предложение.

Стрелец

Стрельцы столкнутся с трудностями на работе. Постарайтесь успокоиться и детально продумать план действий. Для собственного спокойствия в будущем не игнорируйте профессиональные и финансовые вопросы. Также звезды советуют никому не рассказывать о своих идеях и намерениях, потому что порой враги скрываются там, где вы меньше всего этого ожидаете.

Козерог

Плохое настроение Козерогов на неделе с 1 по 7 ноября напрямую повлияет на окружающих и вызывает серьезные проблемы. Постарайтесь отбросить свое эго и неуверенность в себе. Настроиться на позитивный лад помогут близкие. Сейчас все зависит от вас, так что возьмите дело в свои руки и создайте для себя ту жизнь, которую хотите.

Водолей

У Водолеев неделя будет плодотворной. Представители знака познакомятся с новыми людьми, которые помогут им в будущем. Звезды подарят вам возможность, которая окажется очень ценной в будущем, так что используйте ее по максимуму. Во второй половине недели нажмите на паузу и отдохните. Учитесь на своих ошибках и не повторяйте их в будущем.

Рыбы

Рыбам нужно отвлечься от рутины, если они не хотят утонуть в скучных повседневных задач. Если текущая жизнь вас не удовлетворяет, тогда настало время взять все в свои руки и менять ее к лучшему. Продумайте план действий. Но будьте верны себе, чтобы достичь своих целей.

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