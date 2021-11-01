С последствиями неправильных поступков придется разбираться следующие 10 лет

"Коридор затмений" выпал на ноябрь-декабрь 2021 года. Как говорят астрологи, уже сейчас ощущается приближение этого непростого периода. Роковой выстрел Алека Болдуина, пожар в Пензе и многие другие трагические события как бы намекают, что уже сейчас пора держать ухо востро.

19 ноября будет лунное затмение. Оно и откроет "коридор затмений". Закончится этот период 4 декабря, когда пройдет солнечное затмение. Эксперты предупреждают, что в это время нужно к каждому своему слову и действию относиться ответственно, потому что последствия неудачных выборов придется разгребать 9,5 лет. В худшем случае влияние будет сохраняться 18,5 лет.

Иными словами, нужно быть предусмотрительнее, чтобы поступки не аукнулись спустя много лет.

Прогноз на 2022 год

В следующем году нужно уделить время финансам. Медлить нельзя, потому что чрезмерное промедление Тигр вам вряд ли простит. Хорошее и перспективное направление – инвестиции. Но заниматься ими нужно в первой половине будущего года, потому что после начнется период нестабильности.

Также никуда не денется и коронавирус. Напротив, всплески заболеваемости можно будет наблюдать в разных уголках планеты. Но есть и хорошие новости. Не исключено, что врачи изобретут препарат, который поспособствует окончанию пандемии.

Ранее астрологи назвали обреченные на разрыв пары среди знаков зодиака.