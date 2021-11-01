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"Коридор затмений" выпал на ноябрь-декабрь 2021 года. Как говорят астрологи, уже сейчас ощущается приближение этого непростого периода. Роковой выстрел Алека Болдуина, пожар в Пензе и многие другие трагические события как бы намекают, что уже сейчас пора держать ухо востро.
19 ноября будет лунное затмение. Оно и откроет "коридор затмений". Закончится этот период 4 декабря, когда пройдет солнечное затмение. Эксперты предупреждают, что в это время нужно к каждому своему слову и действию относиться ответственно, потому что последствия неудачных выборов придется разгребать 9,5 лет. В худшем случае влияние будет сохраняться 18,5 лет.
Иными словами, нужно быть предусмотрительнее, чтобы поступки не аукнулись спустя много лет.
В следующем году нужно уделить время финансам. Медлить нельзя, потому что чрезмерное промедление Тигр вам вряд ли простит. Хорошее и перспективное направление – инвестиции. Но заниматься ими нужно в первой половине будущего года, потому что после начнется период нестабильности.
Также никуда не денется и коронавирус. Напротив, всплески заболеваемости можно будет наблюдать в разных уголках планеты. Но есть и хорошие новости. Не исключено, что врачи изобретут препарат, который поспособствует окончанию пандемии.
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