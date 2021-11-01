Гороскоп на 2 ноября 2021 года

Гороскоп на 2 ноября 2021 года
Фото: Утро.ру
Звезды подскажут, как лучше распланировать свой день

Астрологи предупреждают – для многих представителей зодиакального круга день выдастся напряженным. Не исключены споры и конфликты как в семье, так и на работе. Надеяться придется только на себя.

Овен

На пути Овнов может встретиться интересный человек, который изменит их жизнь в лучшую сторону. Вполне возможно, что случайное знакомство перерастет в захватывающую любовную историю. Скорее всего в этот день вам придется рассчитаться со старыми долгами.

Телец

2 ноября – отличный день для решения рабочих вопросов. Тельцам могут сделать выгодное предложение, связанное с бизнесом. Чтобы реализовать поставленные перед собой цели, вам придется хорошо потрудиться.

Близнецы

Во вторник Близнецы будут как никогда придирчивыми. Ваша чрезмерная требовательность может спровоцировать конфликт с партнером. Звезды советуют вам сделать перерыв в делах и привести мысли в порядок.

Рак

Раков ждет не очень благоприятный день. Ваше настроение омрачат ссоры с окружающими. Не идите на поводу у своих эмоций, иначе останетесь без поддержки близких. Постарайтесь сгладить все острые углы, и тогда удача вам улыбнется.

Лев

02.11.21 – отличный день для того, чтобы взяться за новое дело. Чтобы получить ответы на интересующие вопросы, Львам желательно быть чуть более внимательными. Не пытайтесь прыгнуть выше головы, чтобы удивить начальство – это не приведет ни к чему хорошему.

Дева

Дев ждут трудности на работе. Однако вы не опустите руки и продолжите идти к поставленным целям. Не стесняйтесь спрашивать совета у знающих людей – полученная информация окажется очень полезной. 

Весы

Звезды обещают Весам крайне благоприятный день. В отношениях с близкими не возникнет никаких напряженных моментов, что не может не радовать. Проведите время с семьей – это позволит вам избавиться от накопившегося стресса.

Скорпион

2 ноября удача будет на стороне Скорпионов. Вы сможете реализовать все старые планы и начать новый интересный проект. Скорее всего перед вами откроется большое количество возможностей. Главное, не сидите сложа руки.

Стрелец

Первая половина дня может выдаться достаточно напряженной. У Стрельцов обострится чувство ревности, что негативно скажется на отношениях с партнером. После обеда обстановка значительно улучшится. Звезды обещают вам какую-то приятную новость.

Козерог

У Козерогов появится шанс разобраться в своих чувствах. Из-за нагрузок по работе многие представители этого знака зодиака были вынуждены отодвинуть личную жизнь на задний план. Не бойтесь делать первый шаг – фортуна любит смельчаков.

Водолей

Вторник – подходящий день для того, чтобы заняться бытовыми вопросами. Астрологи советуют Водолеям подумать о том, как привнести уют в свой дом. От дел, связанных с умственным трудом, вам стоит отказаться. Сконцентрироваться на чем-то важном вам будет крайне непросто.

Рыбы

Рыбы ощутят подъем жизненных сил и прилив энергии. Используйте данное ресурсное состояние для того, чтобы воплотить в жизнь заветные мечты. Не бойтесь браться за сложные дела, которые долгое время не давали вам покоя. 

Ранее "Утро.News" опубликовало гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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