Во вторник не стоит устраивать шумные застолья

2 ноября православные чтят память святого великомученика Артемия Антиохийского. Он появился на свет в третьем веке.

Согласно церковному преданию, Артемий находился на службе у римского императора Константина Великого. За свои успехи в воинских делах он получил должность наместника Египта. Во времена правления Юлиана Отступника святой выступал против его политики, которая заключалась в возрождении язычества.

Однажды Антиохийский увидел, как Юлиан издевается над христианскими епископами. Артемий публично заступился за священнослужителей, за что был схвачен и впоследствии казнен.

Традиции и обычаи в Артемьев день

На Артемия крестьяне активно готовились к наступлению зимы. Представители мужского пола чинили и укрепляли заборы, чтобы на территорию дома не пробрались дикие звери. Хозяйки же делали разнообразные заготовки.

В этот период наши предки особенно боялись волков. Чтобы защититься от нападения хищников, хозяева дома брали колокольчик и вечером выходили на улицу. Считалось, что если обойти жилище под звон изделия, то животные не приблизятся к избе.

Что нельзя делать 2 ноября

Во вторник нежелательно устраивать пышные застолья. Наши предки верили, что такое времяпровождение может разозлить духов. Ничем хорошим это точно не обернется.

В Артемьев день нельзя конфликтовать. Тот, кто все-таки решит ссориться с близкими или коллегами, еще долгое время не сможет наладить отношения.

2 ноября не стоит думать о чем-то плохом, иначе подобные сценарии воплотятся в реальной жизни.

Приметы на 2 ноября

На лиственнице уже нет иголок – в скором времени выпадет снег.

Воют волки – к похолоданию.

Ветви деревьев покрыты инеем – в следующем году не стоит ждать богатого урожая.

Ранее астрологи рассказали, что можно и нельзя делать во время "коридора затмений".