Многим придется проанализировать старые ошибки

5 ноября Венера переходит в знак Козерога. В данной позиции планета любви пробудет до 6 марта 2022 года. Эксперт по звездам Тиана Атлас рассказала, как это астрологическое событие может повлиять на человечество.

По словам Атлас, на первое место выйдут ответственность и долг. Под особым влиянием Венеры в Козероге окажутся женщины. Они станут более сконцентрированными и сдержанными, передает "Пятый канал".

В это время захочется некой стабильности. Все эксперименты – как со внешностью, так и с увлечениями, отойдут на второй план. Многие почувствуют необходимость исключить из своего гардероба яркие цвета и слиться с толпой.

С 5 ноября по 6 марта 2022 можно смело заводить новые знакомства, а также играть свадьбы. Атлас акцентировала внимание на том, что брак будет крепким и гармоничным.

С 19 декабря 2021 года по 29 января 2022 года Венера будет находиться в ретроградном движении. Как отмечает астролог, людям придется проанализировать старые ошибки и вернуться в воспоминания, связанные с прошлыми отношениями.

"В период ретроградной Венеры могут вернуться бывшие супруги или бывшие возлюбленные", – предупредила Тиана.

Многим будет казаться, что их личная жизнь и финансовое благополучие находятся в периоде застоя. Возникнет иллюзия, будто партнер начал любить вас меньше, а начальство перестало ценить ваши достижения. Но не стоит идти на поводу у негативных мыслей.

Первый месяц зимы, по словам астролога, обещает быть особенным. С 11 по 25 декабря появится шанс вывести любовные отношения на новый уровень.

Астролог заявила, что в период ретроградной Венеры нежелательно делать серьезные покупки, браться за новые проекты и экспериментировать со внешностью.