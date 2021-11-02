Повезет пяти представителям зодиакального круга

Многие считают ноябрь унылым и безрадостным месяцем. Однако для некоторых он окрасится яркими красками. Астрологи рассказали, кому из знаков зодиака улыбнется удача.

Раки

Ноябрь обещает людям, родившимся под этим созвездием, положительные перемены на личном фронте. Одинокие Раки скорее всего встретят любовь всей своей жизни. А те, кто уже имеет вторую половинку, смогут вывести отношения на новый уровень. Грустить одним темным осенним вечером точно не придется.

Весы

Весы получат шанс проявить себя в карьерном плане. Не исключено, что вы получите долгожданное повышение. Начальство по достоинству оценит все ваши старания и рассмотрит ваш потенциал с разных сторон. Умение находить общий язык абсолютно с любым собеседником сделает из вас незаменимого работника.

Скорпионы

Скорпионам суждено стать любимчиками фортуны. Вы хорошо потрудились на протяжении последних нескольких месяцев, теперь пришла пора наслаждаться плодами своих стараний. В личной жизни тоже не будет никаких проблем. Вместе с партнером вы проработаете все тревожащие моменты и вступите в период абсолютной гармонии.

Козероги

В последнем месяце осени Козероги наконец поймут, чего они по-настоящему хотят. Разобравшись в себе, вы почувствуете невероятное облегчение. Старые проблемы, которые отравляли вам жизнь, успешно разрешатся. На пути встретятся новые интересные люди, которые впоследствии станут вашими надежными партнерами.

Рыбы

В ноябре Рыбы получат шанс повысить свою самооценку. Окружающие раскроют вас с абсолютно неожиданной стороны. Вы преодолеете страхи и сомнения, разберетесь в своих чувствах и желаниях. Ваша жизненная энергия будет бить через край. Это значит, что пришла пора воплощать в жизнь давние мечты.

Ранее астролог Юлия Николаева поделилась собственным прогнозом относительно того, на чьей стороне будет удача в ноябре.