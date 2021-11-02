Удача в среду улыбнется не всем

Первая половина дня обещает быть достаточно напряженной для некоторых представителей зодиакального круга. Значительно возрастет недовольство собой. Могут появиться новые страхи и сомнения, мешающие двигаться вперед. Ближе к вечеру у многих появится шанс разобраться в собственных мыслях и желаниях.

Овен

3 ноября Овнам не стоит взваливать на себя слишком много обязанностей. Вам будет достаточно сложно сконцентрироваться на важных делах. Лучше отложите решение серьезных вопросов на более благоприятный период.

Телец

Вполне возможно, что Тельцам придется выяснять отношения с коллегами. Это может занять у вас слишком много времени. Велик риск не успеть завершить работу в срок. Астрологи советуют вам посвятить вечер общению с близкими.

Близнецы

Близнецов ждут трудности в отношениях с родными или начальством. Возникающие разногласия могут выбить вас из колеи. Ваша жизненная энергия будет практически на нуле. Позвольте себе отдохнуть и как следует расслабиться.

Рак

Звезды не советуют Ракам ввязываться в сомнительные авантюры. Перед тем, как принять важное решение, взвесьте все "за" и "против". Важно отказаться от спешки, даже если на вас будет кто-то давить.

Лев

3 ноября Львам следует проверять всю поступающую от окружающих информацию. Вполне возможно, кто-то специально хочет вас запутать. Уделите время решению вопросов на личном фронте. Ваш партнер как никогда нуждается во внимании и заботе.

Дева

В среду Девы могут поссориться со своей второй половинкой. Кто-то скорее всего разочаруется в любовных отношениях. Постарайтесь взять себя в руки и пойти на компромисс. Это снизит градус накала и подарит возможность обсудить накопившиеся негативные моменты.

Весы

Финансовое благополучие Весов может оказаться под угрозой. Не исключены незапланированные траты и попадание в долговую яму. Добиться поставленных целей в этот день вам будет очень непросто.

Скорпион

Настроение Скорпионов могут омрачить семейные конфликты. Не стоит закрывать глаза на возникшие разногласия. Чтобы в отношениях воцарилась гармония, сделайте первый шаг на пути к примирению.

Стрелец

03.11.21 Стрельцам придется решать несколько дел сразу. Главное, не спешите и не паникуйте. Астрологи заверяют, что вам удастся взять ситуацию под контроль. Деловые встречи вам лучше перенести на другой день.

Козерог

В этот день продуктивность Козерогов будет крайне высокой. Вы решите старые задачи и возьметесь за реализацию новых проектов. Удача будет на вашей стороне, так что смело идите вперед.

Водолей

Водолеев ждет не очень благоприятный день. Вам будет сложно сконцентрироваться на важных делах. Некоторые представители этого знака зодиака столкнутся с эмоциональными качелями. Держите себя в руках, в противном случае наделаете глупостей.

Рыбы

В среду у Рыб могут обостриться давние недуги. На фоне постоянного стресса вы почувствуете сильное недомогание. Звезды советуют вам провести этот день дома. Родные стены быстро вернут вас в строй.

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