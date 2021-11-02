Приметы на 3 ноября: что нельзя делать в Илларионов день

Приметы на 3 ноября: что нельзя делать в Илларионов день
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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В этот день православные чтут память святого Иллариона Великого

Издревле на Руси по-особенному относились к 3 ноября. Наши предки верили, что в этот день можно привлечь в семью большое счастье. Для того чтобы фортуна улыбнулась, было необходимо починить в доме все сломанные вещи.

Эта почетная обязанность ложилась на плечи мужчин. Считалось, что если удастся провести масштабный ремонт имущества, в скором времени в дом придет богатство. В это время хозяйки активно занимались готовкой. Чем богаче был стол на Илларионов день, тем больше радостей ждало семейство.

Что нельзя делать 3 ноября

Также у наших предков существовало немало поверий, связанных с негативным влиянием на собственную судьбу. На Руси верили, что в этот день по дорогам бродит нечистая сила. Так что отправляться в путешествие или даже идти в гости 3 ноября не рекомендуется. Нарушение этого запрета может навлечь беду.

Также в эту дату следует избегать перекрестков. Концентрация злых сил на таких участках дороги утраивается. В наше время на Иллариона резко повышается риск попасть в аварию на перекрестке. Наиболее суеверным людям лучше вовсе отказаться от поездок на автомобиле.

А еще не рекомендуется принимать презенты от малознакомых людей. Считается, что такой подарок может быть напитан негативной энергией и вместе с ним к одариваемому перейдут проблемы и болезни дарителя.

В этот день под запретом отказ в помощи ближнему. Особенно, если за поддержкой обращаются родственники. Такой недружелюбное отношение к родным людям в будущем обернется финансовым крахом и проблемами со здоровьем.

Приметы на 3 ноября

  1. Если в Илларионов день выпал первый снег, зима будет холодной.
  2. Алый закат обещает ясную морозную погоду в ближайшие дни.
  3. Много снега на улице – будущий год выдастся урожайным и удачным в финансовом плане.
  4. Если кто-то перешел дорогу прямо перед носом, стоит ждать беды.


Ранее "Утро.ру" рассказывало, что можно и нельзя делать во время "коридора затмений".

Ольга ФЕДОРОВА
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