Звезды щедро наградят за труд три знака в 2022 году

Звезды щедро наградят за труд три знака в 2022 году
Фото: ru.depositphotos.com
Удача улыбнется рожденным в год Тигра

До Нового года осталось два месяца. Астрологи уже сейчас дают прогнозы о том, как пройдут ближайшие 12 месяцев. Так, 2022 год станет удачным для многих, но особо крупно повезет трем знакам китайского гороскопа, которые упорно трудились весь 2021 год. 

Тигр

Разумеется, Водяной Голубой Тигр, который будет властвовать в будущем году, поддержит тех, кто родился в его год. Вам можно пробовать все новое – от свежих проектов до переезда в другой город. Приятные перемены стоит ждать и в личной жизни. 

Дракон 

Немало успехов выпадут на душу Драконов. Вы будете с легкостью карабкаться вверх в своей жизни. Можно ожидать повышения на работе, появления неожиданного источника дохода, новые бизнес-идеи. В общем, год принесет изменения в вашем социальном статусе. Вероятно и заключение брака. 

Обезьяна 

Рожденных под этим знаком также ждет много интересных событий в 2022 году. Обезьяны ощутят прилив вдохновения и энергии на новые свершения. Звезды же лишь будут расчищать вам путь к новым победам. Не бойтесь делать смелые шаги, даже если вокруг будете встречать неодобрение своим планам. 

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, какие цвета отталкивают удачу от знаков зодиака. 


Полина ИВАНОВА
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